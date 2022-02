Szczesny legt in hard statement uit waarom hij niet tegen Rusland wil spelen

Zaterdag, 26 februari 2022 om 14:05

Wojciech Szczesny heeft in een kraakhelder statement op Instagram laten weten waarom hij weigert om tegen Rusland te spelen. De vrouw van de Poolse doelman van Juventus is geboren in Oekraïne en mede daardoor kan hij naar eigen zeggen ‘niet doen alsof er niets gebeurd is’. Polen zou tegen Rusland spelen in de play-off om een ticket voor het WK van 2022 in Qatar, maar Cezary Kulesza (voorzitter van de Poolse voetbalbond) liet eerder al weten dat men niet van plan is dat duel door te laten gaan.

“Mijn vrouw is geboren in Oekraïne, dus er stroomt Oekraïens bloed door de aderen van mijn zoon. Een deel van onze familie is nog altijd in Oekraïne. De pijn op hun gezichten en de vrees voor hun land deed me realiseren dat ik me niet stil kan houden en doen alsof er niets aan de hand is”, schrijft Szczesny op Instagram bij een foto van een Poolse en Oekraïense vlag. “Op het moment dat Poetin besloot om Oekraïne binnen te vallen, verklaarde hij niet alleen de oorlog aan Oekraïne. Maar ook aan de waarden waar Europa voor staat: vrijheid, onafhankelijkheid en vooral vrede.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We zouden op 26 maart tegen Rusland moeten spelen in de play-offs om een WK-ticket. En ondanks dat mijn hart breekt terwijl ik dit schrijf, zal mijn geweten me het niet toelaten om die wedstrijd te spelen”, vervolgt de doelman van Juventus. “Je land vertegenwoordigen is de grootste eer in een voetbalcarrière, maar het is nog steeds een keuze. Ik weiger om tegen spelers te spelen die ervoor kiezen om de waarden en principes van Rusland te vertegenwoordigen.”

“Ik weiger om op het veld te staan in de kleuren van mijn land en te luisteren naar het volkslied van Rusland. Ik weiger om deel te nemen aan een sportevenement dat de acties van de Russische regering legitimeert. Ik weet dat mijn impact misschien alleen symbolisch is, maar ik roep de FIFA en de UEFA op om actie te ondernemen en Rusland verantwoordelijk te houden voor hun acties”, zo besluit Szczesny zijn statement. Hij is niet de enige Poolse speler die zaterdag van zich laat horen, daar ook Robert Lewandowski zich via Twitter uitsprak over het besluit van Polen om niet tegen Rusland te spelen.

“Het is de juiste beslissing. Ik kan me niet een wedstrijd tegen Rusland voorstellen zolang de agressie richting Oekraïne voortduurt. De voetballers en fans van Rusland zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is”, schrijft Lewandowski. Ook Matty Cash, verdediger van Aston Villa en Pools international, deelde via Twitter een statement van de Poolse voetbalbond. “Vanwege de agressie in Oekraïne zijn we niet van plan om tegen Rusland te spelen. Dat is geen makkelijke beslissing, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven dan voetbal.”