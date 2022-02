‘Chelsea staat voor dilemma met Kanté: één Europese topclub op scherp’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 13:15 • Chris Meijer

Chelsea dreigt voor een dilemma komen te staan met N’Golo Kanté. De dertigjarige middenvelder is bij the Blues in het bezit van een tot medio 2023 lopend contract en dreigt na de zomer in zijn laatste contractjaar terecht te komen. De Daily Telegraph schrijft dat Chelsea moet breken met zijn eigen regels om een transfervrij vertrek te voorkomen, terwijl Paris Saint-Germain de situatie nauwlettend in de gaten houdt.

Normaal gesproken worden de contracten van spelers ouder dan dertig bij Chelsea maximaal met een jaar verlengd. Bovendien worden er bij dergelijke contractverlengingen geen salarisverhogingen doorgevoerd. Maar men zou zich op Stamford Bridge beseffen dat Kanté - die een weeksalaris van bijna 360.000 euro opstrijkt - ‘geen normale voetballer is’, zoals de Daily Telegraph schrijft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Indien Chelsea komende zondag ten koste van Liverpool de EFL Cup wint, heeft Kanté alle mogelijke prijzen met the Blues gewonnen. Eerder won Kanté met Chelsea al de Champions League, de Premier League, de FA Cup, de Europa League, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams. Er zou op dit moment intern bij Chelsea een dilemma bestaan: moet Kanté een lucratieve contractverlenging worden aangeboden of is komende zomer het moment om hem te verkopen om zo nog een transfersom over te houden?

PSG heeft Kanté al jaren in het vizier en volgens de Daily Telegraph zou Chelsea niet verbaasd zijn als de Franse grootmacht zich over een halfjaar in Londen meldt voor de middenvelder. Tegelijkertijd valt het niet uit te sluiten dat Kanté liever zijn contract laat aflopen om zo transfervrij te kunnen verkassen. Dat het contract van Jorginho momenteel op hetzelfde moment afloopt, beïnvloedt de situatie. Het ligt niet voor de hand dat Chelsea de contracten van Jorginho én Kanté zal gaan verlengen. Maar het is tevens niet aannemelijk dat Chelsea de middenvelders allebei in de zomer van 2023 transfervrij laat gaan.

Met Declan Rice en Aurélien Tchouaméni heeft Chelsea reeds twee nieuwe middenvelders op het oog, al lijken the Blues uitermate diep in de buidel te moeten tasten om hen los te weken bij West Ham United en AS Monaco. David Moyes - manager van West Ham United - zei onlangs dat Rice afgelopen zomer op de markt was voor 118 miljoen euro, maar dat hij nu nog meer moet gaan kosten. Marca meldde eerder dat onder meer Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester United van AS Monaco een vraagprijs van tachtig tot honderd miljoen euro voor Tchouaméni te horen hadden gekregen.