De man die AZ weer laat winnen: ‘Ik zou hem als buitenlandse club zeker volgen’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 11:42 • Laatste update: 11:48

Geen enkele trainer van AZ scoort deze eeuw zo’n hoog puntengemiddelde als Pascal Jansen. Het is knap wat de opvolger van Arne Slot in een jaar en vier maanden heeft gepresteerd bij AZ, met een elftal dat kwalitatief minder is dan de ploeg die Slot in Alkmaar onder zijn hoede had. Na 61 duels ligt het moyenne van AZ onder Jansen op 2.05 punt per duel. Daar kunnen onder anderen Dick Advocaat (1.95 in 19 duels in 2009-2010), Slot (1-93 in 58 duels in 2019-220) en Louis van Gaal (1.91 in 172 duels in 2005-2009) niet aan tippen.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn ziet vergelijkingen tussen Jansen en zijn voorganger Slot. “Beiden waren geen grote ’namen’, maar zijn intelligente jongens die veel informatie verzamelen, dat verwerken én het kunnen vertalen naar het veld”, vertelt de bestuurder zaterdag in De Telegraaf. “In die zin ontlopen ze elkaar niet zo gek veel. Pascal is ingetogener en heeft een iets andere persoonlijkheid. Hij heeft verder niet een heel groot ego en is ook geen zelfpromotor. Pascal zegt vaak ’we’ en meent dat ook. Daardoor gaat het iets minder vaak over hemzelf.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Winnen staat bij Jansen helemaal bovenaan, benadrukt Eenhoorn. “Pascal begint nu geruisloos de credits te krijgen. Men ziet nu ook dat hij de boel vorig seizoen na een lastig instapmoment op de rit heeft gekregen én dat hij dit seizoen een nieuw elftal heeft moeten opbouwen. Dat gaat hem goed af.” Dennis Haar werkte bij PSV samen met Jansen, die in Eindhoven achtereenvolgens trainer van de A1 en Jong PSV was en daarna ook de functie van hoofd jeugdopleiding vervulde. “Als ik kijk naar de statistieken van Pascal als trainer-coach, dan zou ik hem als buitenlandse club zeker volgen. Het gaat er uiteindelijk om of de coach het maximale uit zijn groep weet te halen en dat doet Pascal op dit moment bij AZ.

"Voor een buitenlandse club is hij vrij onbekend, maar als clubs de zogenaamde ons-kent-ons-visie durven los te laten en puur op basis van feiten en statistieken een coach aanstellen, dan zouden ze zomaar bij Pascal kunnen uitkomen. En er zit nog genoeg rek in hem.” AZ (negen overwinningen, drie remises) is bezig aan de langste ongeslagen reeks in de Eredivisie sinds februari-november 2020 (toen twaalf onder Arne Slot). De laatste langere reeks voor de ploeg dateert al van februari-augustus 2010 (zestien onder Advocaat en Gertjan Verbeek).

Owen Wijndal moest wel even slikken toen Slot eind 2020 werd ontslagen. AZ presteerde in het begin van dit seizoen ook niet al te best. “Dat heeft Pascal toen écht goed gemanaged. Hoe? Door rustig te blijven en vast te houden aan onze manier van spelen: dominant, kansen creërend en de tegenstander onder druk blijven zetten." De captain zag hoe Jansen ook in een moeilijke periode zichzelf bleef en nooit paniek uitstraalde. “Hij bleef de professional die hij is. Wij hebben echt geen seconde aan hem getwijfeld en niet ten onrechte, zo mogen we inmiddels wel constateren. Een hele goede trainer is opgevolgd door een hele goede trainer.”