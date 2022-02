KNVB komt met reactie: ‘Het is walgelijk, kwetsend en schadelijk’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 09:17 • Laatste update: 09:23

De KNVB is trots op hoe de spelers van FC Dordrecht en MVV (3-1) vrijdagavond hebben gereageerd op de racistische spreekkoren richting Seydine N'Diaye. De verdediger meldde in de extra tijd bij de arbitrage dat hij vanuit het uitvak racistisch werd bejegend. Hij wees daarbij naar enkele fans die achter de boarding stonden. De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd even later stilgelegd, waarna N'Diaye geëmotioneerd het veld verliet. Na de onderbreking kwamen de spelers, zonder N'Diaye, terug het veld op om een knielgebaar te maken tegen racisme.

“Voetbal verbindt in Nederland miljoenen mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. Die verbindende kracht maakt het voetbal uniek maar ook kwetsbaar voor racisme en discriminatie”, vertelt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, zaterdag via de officiële kanalen. “Daarom moeten we met iedereen die van voetbal houdt racisme en discriminatie veroordelen en bestrijden. Het is walgelijk, kwetsend en schadelijk en hiervoor is geen plek in het voetbal. Wij zijn trots op de reactie van de spelers.”

FC Dordrecht - MVV werd tijdelijk stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. De spelers komen na afloop van de wedstrijd met een krachtig statement??#dormvv pic.twitter.com/FLm3qqFBBd — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2022

Een kwartier nadat de spelers de kleedkamers hadden opgezocht, werd de wedstrijd, zonder N'Diaye, hervat met een ingooi. De spelers en arbitrage maakten direct daarna een statement tegen racisme door op het veld te knielen, waarna scheidsrechter Richard Martens voor het einde van de wedstrijd floot. "MVV benadrukt met kracht dat er voor racisme geen plek is binnen onze club en het voetbal in het algemeen", schrijft MVV in een verklaring. "Niet alleen nemen we afstand van racisme. Mocht er inderdaad iets racistisch geroepen zijn vanuit het MVV-vak tegen de betreffende speler, dan zullen er tegen de persoon direct passende maatregelen genomen worden.”

“MVV zal met alle betrokken partijen een onderzoek instellen." Michele Santoni, trainer van FC Dordrecht, wilde na afloop van het duel het liefst geen woord vuil maken aan de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan racisme. “Ik vind het jammer dat we in 2022 nog aandacht moeten geven aan zulke idioten. Je moet je ook afvragen of je ze die aandacht moet geven. Moeten we nu wel een interview geven? Het is gevoelig, ik weet niet wat goed of niet goed is.”

Michele Santoni verwerpt de racistische uitingen van vanavond: "Jammer dat we in 2022 nog aandacht moeten geven aan zulke idioten..." pic.twitter.com/16yTFPBNlk — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2022

“De spelers hebben zelf de beste manier gevonden om het af te sluiten. N'Diaye is nu rustig gelukkig. Nogmaals: het is moeilijk, want je moet in zijn schoenen staan om het te begrijpen. Ik vind het jammer dat zulke dingen gebeuren. Ik had het liefst over de wedstrijd willen praten." In november 2019 werd de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior stilgelegd, omdat Ahmad Mendes Moreira door supporters van de thuisclub racistisch was bejegend. Mendes Moreira liep in tranen het veld af. De beelden gingen de hele wereld over en zorgden voor een golf van protesten. De KNVB stelde begin 2020 samen met de overheid het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ op, bedoeld om racisme en discriminatie tegen te gaan.