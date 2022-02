De Feyenoorder die geen materiaal is voor fijnproevers: ‘Hij blijft maar gaan’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 08:46 • Laatste update: 08:51

Guus Til keert zondag met Feyenoord terug in Alkmaar voor het competitieduel met zijn eerste liefde AZ. De middenvelder, die van Spartak Moskou wordt gehuurd, is dit seizoen een steunpilaar voor het team van Arne Slot. Met dertien goals heeft Til een belangrijk aandeel in het succes van Feyenoord, ook al is hij geen materiaal voor fijnproevers. “Die doelpunten heeft hij inderdaad gemaakt. Maar heel eerlijk, ik zie Til nog te vaak erg matig spelen”, stelt Willem van Hanegem.

“Afgelopen zondag tegen Cambuur, dat was toch ronduit slecht?”, verwijst Van Hanegem zaterdag in het Algemeen Dagblad naar het optreden van de 24-jarige Til in de 3-1 zege van Feyenoord op de Friezen. Martin Haar kan lachen om de woorden van de Kromme. Hij werkte zelf jarenlang met Til bij AZ. “Ik snap Willem ergens ook wel. Maar je moet Til niet met een Jari Litmanen vergelijken. Als hij bij ons aan hakballetjes en balletjes achter het standbeen begon, zei ik ook meteen 'Guus, doe dat maar niet hè'. Dat kan hij ook gewoon niet.”

“Maar deze jongen heeft enorme waarde voor Feyenoord. Hij kan één van de meest scorende middenvelders van de club worden. Louis van Gaal haalde Guus ook gewoon bij Oranje hè”, benadrukt Haar. Til maakte in maart 2018 onder Ronald Koeman overigens zijn debuut in het Nederlands elftal en maakte dankzij zijn uitstekende eerste weken bij Feyenoord in september vorig jaar zijn rentree. Haar had naar eigen zeggen al verwacht dat Til ‘tussen de 15 en 20 goals’ zou gaan maken in het tenue van Feyenoord. “Til is de jongere versie van Jens Toornstra. Hij heeft scorend vermogen en beschikt over een gigantisch loopvermogen. In de Eredivisie maakt hij daarmee vaak het verschil.”

Een eerdere uitleenbeurt aan SC Freiburg was geen onverdeeld succes. “Waarom niet in Duitsland? Daar lopen jongens die precies hetzelfde kunnen en vaak nog veel beter”, repliceert Haar. “Daar worden toch extra dingen gevraagd. De Russische competitie, daar lopen ook gewoon geweldige spelers rond, hè. Maar in Nederland: ga maar eens tegen Til spelen, dat is echt vervelend hoor. Hij blijft maar gaan.''

Til kan zondag tegen AZ zijn honderdste Eredivisie-duel spelen. In zijn eerste 99 wedstrijden was hij betrokken bij 45 doelpunten: 36 goals en 9 assists. Exact een derde daarvan kwam dit seizoen in het shirt van Feyenoord tot stand: 13 goals en 2 assists.