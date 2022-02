Jeremain Lens bidt voor David Neres: ‘Hij zit zwaar in de problemen’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 07:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:53

Jeremain Lens leeft mee met David Neres en iedereen in Oekraïne. De aanvaller maakte in januari de overstap van Ajax naar Shakhtar Donetsk in Oekraïne, niet wetende dat de Russische president Vladimir Poetin een inval in het buurland aan het voorbereiden was. Lens speelde tussen 2013 en 2015 voor rivaal Dynamo Kiev en vindt de invasie ‘verschrikkelijk om te zien’. “David zal wel denken: was ik er maar nooit heengegaan. Ik ken hem niet persoonlijk, maar bid natuurlijk dat hij erin slaagt het land veilig te verlaten”, vertelt de 34-jarige aanvaller zaterdag in De Telegraaf.

De selectie van Shakhtar zit vast in een hotel in Kiev, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag zware gevechten werden gemeld. Russische troepen hebben een legerbasis in de hoofdstad aangevallen, maar de aanval is afgeslagen, zo meldde het Oekraïense leger. Eerder meldde een ooggetuige aan Reuters al dat er regelmatig artillerie-explosies te horen waren, afkomstig van een niet nader gespecificeerde locatie op enige afstand van het stadscentrum. Ook waren er berichten over geweervuur en gevechten in buitenwijken van de stad. Rusland zou ook parachutisten hebben proberen te droppen.

Neres vroeg deze week de Braziliaanse regering samen met zijn elf landgenoten van Shakhtar om hulp. “De situatie is er een van wanhoop. We vragen jullie deze video te verspreiden zodat deze de Braziliaanse regering bereikt. Grenzen zijn gesloten, banken zijn gesloten, er is geen brandstof, er zal een tekort aan voedsel zijn, er is geen geld. We hebben ons verzameld in afwachting van een plan om Oekraïne te verlaten. De situatie is ernstig. Bid voor ons.”

Lens vindt de situatie in Oekraïne voor iedereen verschrikkelijk. “Het filmpje van de vader die afscheid van zijn kinderen moet nemen om het leger te dienen, is hartverscheurend. Ik hoop dat iedereen veilig is. Door Neres en de Nederlandse voetballers in Oekraïne, Rodney Antwi en Hennos Asmelash, krijgt het leed een bekend gezicht. (...) Nog vóór zijn eerste duel zit David al zwaar in de problemen.”

Lens, die door Besiktas is verhuurd aan competitiegenoot Fatih Karagümrük, voelde zich in zijn eerste jaar in Oekraïne nooit heel onveilig. “Vanaf maart 2014 nam de onrust toe, omdat Rusland de Krim inlijfde. Ineens speelden we zeventig procent van onze wedstrijden in ons eigen stadion, want naar het oosten van het land reizen was niet meer mogelijk. Door de vele anti-Russische protesten waren de spanningen steeds wat meer voelbaar.”

Lens maakte uiteindelijk de overstap naar het Sunderland van Dick Advocaat. Hij zit met zijn gedachten ook bij twee voormalig teamgenoten van Dynamo: Denys Garmas en Sergiy Sydurchuk. “Twee jongens die nu voor Dynamo Kiev spelen en dat in mijn tijd ook al deden. Ik heb ze sinds mijn vertrek uit Oekraïne niet meer gesproken, maar vanzelfsprekend heb ik enorm met ze te doen. Als ik de angstaanjagende beelden uit Kiev zie, spoken Denys en Sergiy wel door mijn hoofd. Ik hoop intens dat alles goed met ze gaat. En voor heel Oekraïne dat de oorlog niet verder escaleert, maar de rust snel weerkeert.”