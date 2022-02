Mysterie rond ‘mislukte’ steraanwinst: 283 minuten voor 11 miljoen salaris

Sergio Ramos werd afgelopen zomer door Paris Saint-Germain binnengehaald als een van de nieuwe gezichten van het sterrenensemble, maar het Parc des Princes heeft de 35-jarige vedette nog nauwelijks aan het werk kunnen zien. Ramos kampt al bijna een jaar met een mysterieuze kuitblessure en kwam pas 283 minuten in actie voor PSG. "We waren blij toen hij kwam, maar het is een mislukte gok geworden", zegt oud-verdediger Alain Roche, die acht jaar in de defensie stond bij de club, tegenover Canal+.

PSG leek vorig jaar een fantastische slag te slaan met het transfervrij binnenhalen van Ramos, die na zestien zeer succesvolle jaren vertrok bij Real Madrid. De Spaans recordinternational kwam in juli echter binnen met een kuitblessure, die zijn debuut in Parijs zou uitstellen tot eind november. Na welgeteld één wedstrijd ging het alweer mis en moest Ramos opnieuw beginnen aan een herstelperiode. Hij verscheen in december en januari in totaal nog in vier duels en pakte tot overmaat van ramp ook nog zijn 27ste rode kaart uit zijn carrière tegen Lorient. Sinds eind januari revalideert de verdediger opnieuw van opspelende kuitproblemen.

Tot zijn grote teleurstelling moest Ramos afgelopen week ook de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid missen. "Sergio Ramos zet zijn behandeling aan zijn kuitblessure voort", schreef PSG vrijdag op zijn clubwebsite. "We verwachten dat hij volgende week de training kan hervatten." Op de persconferentie toonde Mauricio Pochettino medelijden. “Hij is degene die het zwaarst lijdt onder deze situatie”, aldus de trainer van PSG. "We proberen hem met al onze middelen te helpen. We hebben een zeer goede medische staf die er alles aan doet. Ook moreel wordt hij door ons gesteund. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terug kan komen en kan doen wat hij het liefste doet, namelijk spelen."

De sterrenstatus die Ramos had in de selectie van Real brokkelt bij PSG langzaam af, geeft Pochettino toe. "Het is voor een geblesseerde speler ook moeilijk om een rol op te nemen in de spelersgroep", aldus de Argentijn. "Dynamiek creëer je door betrokken te zijn op training en te concurreren met medespelers. Als je geblesseerd bent is het moeilijk om die cohesie te vinden." Ramos heeft nog anderhalve week de tijd om zich klaar te stomen voor de return tegen zijn voormalig werkgever in het Santiago Bernabéu.

Voormalig international Roche heeft er weinig vertrouwen meer in. "Zijn seizoen is over", luidt het harde oordeel van de Fransman. "'Hij heeft geen belangrijke wedstrijden gespeeld, zelfs niet één in de Champions League. Het is triest, een mislukte gok." Het is een 'gok' met behoorlijke financiële consequenties, want Ramos is voor elf miljoen euro bruto (zes miljoen euro netto) per jaar een van de bestbetaalde spelers in Parijs, zo onthulde L'Équipe eerder. De Spanjaard kreeg overigens, net als de andere transfervrije aanwinsten afgelopen zomer, geen tekenpremie. Zijn contract loopt tot medio 2023.