N’Diaye ‘helemaal stuk’ in kleedkamer; meer bekend over wangedrag fans

Vrijdag, 25 februari 2022 om 23:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:36

Supporters van MVV Maastricht maakten vrijdagavond apengeluiden richting Seydine N’Diaye, zo verklaart Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht. De ingevallen verdediger werd in zijn eigen stadion in de absolute slotfase doelwit van het uitvak, dat de Fransman dus racistisch bejegende. "Er werden oerwoudgeluiden richting Seydine gemaakt en die was daardoor helemaal van streek. Die jongen stond in tranen onder de douche en daar kan ik me alles bij voorstellen.’’

Direct toen N’Diaye te maken kreeg met de geluiden uit het uitvak stormde de 2,05 meter lange verdediger af op de assistent-scheidsrechter om verhaal te halen. Arbiter Richard Martens had vermoedelijk niet in de gaten wat er aan de hand was en trok geel voor N’Diaye, die daarop zelf de confrontatie aan wilde met de MVV-supporters. De verdediger wees vanaf het veld dreigend naar een fan en wilde eropaf, maar werd tegengehouden door ploeggenoten en door spelers van MVV.

FC Dordrecht - MVV werd tijdelijk stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. De spelers komen na afloop van de wedstrijd met een krachtig statement??#dormvv pic.twitter.com/FLm3qqFBBd — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2022

N’Diaye zocht vervolgens zeer aangeslagen de kleedkamer op en keerde niet meer terug op het veld. De wedstrijd werd na twintig minuten hervat met een statement tegen racisme door de 21 overgebleven spelers, die knielden. Martens floot direct voor het fluitsignaal en kende geen blessuretijd meer toe, waardoor Dordrecht met 3-1 won. "Dit is een grote schaduw over deze overwinning", aldus De Zeeuw.

De directeur van Dordrecht sprak kort met scheidsrechter Martens, die de KNVB vroeg hoe te handelen in deze situatie. "Het statement dat de spelers daarna met elkaar hebben gemaakt was het beste gebaar dat gemaakt kon worden: een signaal tegen racisme en discriminatie", zegt De Zeeuw. "Eigenlijk moeten we dit soort gasten die zoiets doen, terwijl er bij hun eigen ploeg ook donkere spelers rondlopen, geen podium geven en doodzwijgen, maar het is wel gebeurd."

Michele Santoni verwerpt de racistische uitingen van vanavond: "Jammer dat we in 2022 nog aandacht moeten geven aan zulke idioten..." pic.twitter.com/16yTFPBNlk — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2022

"Seydine zat helemaal stuk in de kleedkamer", reageerde medespeler Anouar El Azzouzi, die kort daarvoor het veld uitging om plaats te maken voor N'Diaye. "Ik had wat last van mijn hamstring en vond het beter om de laatste minuten te missen met een 3-1 voorsprong. Vanaf de kant heb ik het voorval met Seydine gezien, ja. Wij steunen hem en vonden dat we met elkaar dit gebaar moesten maken."

Het was niet voor het eerst dat de Keuken Kampioen Divisie opgeschrikt wordt door racisme. Het is ruim twee jaar geleden dat toenmalig Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira door supporters van FC Den Bosch werd belaagd en in tranen van het veld ging. Het zette het racismeprobleem maatschappelijk opnieuw op de agenda en werd bijvoorbeeld opgevolgd door een statement van Oranje-internationals Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum, die een doelpunt gebroederlijk vierden. De KNVB stelde begin 2020 samen met de overheid het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ op, bedoeld om racisme en discriminatie tegen te gaan.