Van der Gijpt legt uit waarom Memphis Depay totaal niet bij Barcelona past

Vrijdag, 25 februari 2022 om 23:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:49

René van der Gijp kon de Europa League-wedstrijd tussen Napoli en Barcelona (2-4) van donderdagavond niet zien. De analist zag het schitterende doelpunt van Frenkie de Jong in de dertiende minuut dan ook niet rechtstreeks. Desondanks is Van der Gijp een dag later lovend over de scorende middenvelder van Barcelona, die hij ondanks wat mindere optredens dit seizoen een geweldige speler vindt. Over Memphis Depay velt hij overigens een veel minder positief oordeel.

"Wij hebben altijd gezegd, Johan (Derksen, red.) ietsje minder, dat het een wereldspeler is. Het is een absolute wereldspeler", is Van der Gijp complimenteus over Frenkie de Jong. "Hij heeft alleen de pech dat er de afgelopen veertien jaar twee rondgelopen hebben (Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, red.) die dit drie keer in de week deden. En eigenlijk moet je die twee ergens anders parkeren. En zeggen: 'Dit kan niemand, dit is eenmalig'. Die Lionel Messi deed dit gewoon drie keer in de week. En hij (De Jong, red.) heeft er nog vijfjes en zesjes tussenzitten. Messi was gewoon 170 keer per jaar een 8 of een 9. En dat verwachten ze eigenlijk ook van De Jong. Hij zou het dus iets vaker moeten laten zien op een gegeven moment", geeft Van der Gijp mee aan de Oranje-international.

"Op een gegeven moment moet hij er van de tien wedstrijden er acht zo gaan spelen. Maarja, ga er maar aanstaan", weet Van der Gijp hoe moeilijk het is voor De Jong om het niveau van Messi wekelijks te benaderen. Presentator Wilfred Genee vraagt zich af hoe Ronald Koeman zich moet voelen, nu Barcelona steeds beter lijkt te gaan draaien onder zijn opvolger Xavi. "Die voorzitter (Joan Laporta, red.) was klaar met Koeman", haakt Derksen in. "Die wilde gewoon van Koeman af en een wit voetje halen bij de achterban door de lieveling (Xavi, red.) binnen te brengen." Van der Gijp komt ook nog met een observatie over Koeman en diens aankoopbeleid bij Barcelona.

"Wat ik nou niet begrijp: Memphis Depay is toch geen Barcelona-speler?", vraagt de voetbalvolger zich hardop af. "Dat is een speler die de bal krijgt en daarna aan iets begint waarvan wij denken: Nou, ik denk het niet maar je weet het nooit. En soms lukt het. Hij heeft ook soms wedstrijden bij het Nederlands elftal dat 'ie van de 20 keer 18 keer balverlies heeft. Maar dat mag bij Barcelona niet, die zijn dat niet gewend. Wat heeft daar niet allemaal in de spits gelopen? Die hadden acht keer balverlies in een jaar. Maar dan vind ik het ook zo bezopen dat je zo'n gozer koopt en op een gegeven moment roept: 'Ja weet je, hij heeft wel veel balverlies'. Ja, dat had ik je vantevoren ook wel kunnen zeggen."

René van der Gijp vindt Memphis Depay helemaal niet geschikt voor het aanvalsspel van Barcelona.