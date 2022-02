Van der Gijp sluit Europese stunt uit: ‘Op acht posities betere spelers’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 22:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:40

René van der Gijp gelooft niet in een stunt van Vitesse, dat tijdens de loting voor de achtste finale in de Conference League werd gekoppeld aan AS Roma. De analist denkt dat de formatie van trainer José Mourinho minstens acht betere spelers heeft dan de aanstaande opponent uit Arnhem. Vitesse treedt op 10 maart eerst thuis aan tegen Roma, met de return op Italiaanse bodem op 17 maart.

Presentator Wilfred Genee vraagt vrijdagavond in VI Vandaag of het mogelijk is voor Vitesse in het tweeluik met Roma. Het antwoordt van de analist is duidelijk. "Nee, dat kan niet. Wel over een wedstrijd, maar niet over twee wedstrijden. Kijk, je gaat ervan uit, ik weet het niet, maar ik zie ze niet iedere week spelen. Maar ik ga er wel vanuit dat ze op acht posities betere spelers hebben, Roma. Die hebben toch wel op acht posities betere spelers?", vraagt Van der Gijp aan tafelgenoot Johan Derksen, die het met zijn collega eens is: "Natuurlijk."

"Dus dan kun je over twee wedstrijden niet winnen. Dat gaat niet gebeuren", voorspelt Van der Gijp. "Maar het is langzamerhand wel duidelijk dat de Eredivisie niveau Conference League is", neemt Derksen het gesprek weer over. "Daar doen alle clubjes aardig mee. Dat is ook prima, want anders zouden dat soort clubs nooit meer internationaal voetbal spelen." Derksen denkt verder dat PSV moet oppassen voor onderschatting van FC Kopenhagen. "Ik kan me nog herinneren dat Kopenhagen Ajax uitschakelde (in de UEFA Cup in 2001, red.), met Co Adriaanse als trainer,"

Van der Gijp heeft ook zin in de dubbele ontmoeting van Feyenoord met Partizan Belgrado in de achtste finale van de Conference League. "Partizan Belgrado, een grote club man. Dat is een grote club daar", kijkt de analist alvast vooruit op de eerste wedstrijd tussen beide clubs in Europees verband op donderdag 10 maart. Derksen snapt wat Van der Gijp bedoelt. "Dat is een grote naam." AZ treft in de volgende ronde van de Conference League het Noorse FK Bodø/Glimt, dat enigszins verrassend Celtic wist uit te schakelen.