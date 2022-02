Woedende N'Diaye wil MVV-supporter te lijf bij triest incident in KKD

De Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond opnieuw ontsierd door een racisme-incident. FC Dordrecht-verdediger Seydine N'Diaye kreeg het in eigen stadion aan de stok met de uitsupporters van MVV Maastricht, die de Fransman aan het eind van het duel racistisch bejegenden. N'Diaye zocht direct hulp bij de assistent-scheidsrechter en kreeg tot zijn verbazing geel van arbiter Richard Martens. Daarna zocht N'Diaye zelf de confrontatie met de dader, die hij met een beschuldigende vinger aanwees. De verdediger wilde de supporter aanvliegen, maar werd tegengehouden door andere spelers. De wedstrijd werd in de 90ste minuut gestaakt en zou ook niet meer hervat worden. N'Diaye is woedend naar huis vertrokken, zo voegde ESPN-presentator Pascal Kamperman toe.

FC Dordrecht - MVV Maastricht 3-1

MVV begon goed aan de wedstrijd door snel de voorsprong te nemen. Orhan Dzepar reageerde alert door een lage voorzet van Sven Blummel in te tikken: 0-1. Stijn Meijer verzuimde via een penalty, die de Dordrecht-spits op de paal schoot, de gelijkmaker aan te tekenen, waarna ook Mathis Suray even later de paal trof. Na rust zette Dordrecht alsnog een razendknappe comeback in. Uit een van de vele hoekschoppen liep Zakaria El Azzouzi de 1-1 binnen, waarna Christian Conteh er na een fraaie aanval 2-1 van maakte. Meijer tekende in de slotfase voor de curieuze 3-1, die leek te worden afgekeurd vanwege buitenspel, waarna de assistent-scheidsrechter alsnog zijn vlag omlaag trok.

FC Dordrecht - MVV werd tijdelijk stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. De spelers komen na afloop van de wedstrijd met een krachtig statement??#dormvv pic.twitter.com/FLm3qqFBBd — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2022

In de slotfase volgde het racisme-incident rond N'Diaye, waarna de wedstrijd gestaakt werd. De spelers kwamen na een kwartier terug op het veld en knielden. Martens floot vervolgens direct voor het eindsignaal. N'Diaye was daar al niet meer bij. Hans Kraay junior neemt het in de studio van ESPN op voor het slachtoffer. "Goed van die jongen dat hij zonder te douchen naar huis vertrekt", aldus de analist.

FC Volendam - Helmond Sport 4-1

De koploper in de Keuken Kampioen Divisie was al na 45 minuten klaar met het povere Helmond Sport. Robert Mühren werd in minuut 8 weggestoken door Daryl van Mieghem, om vervolgens beheerst zijn 21ste van het seizoen aan te tekenen. Twee minuten later verlengde Mühren een hoekschop van diezelfde Van Mieghem al koppend tot doelpunt: 2-0. De van Internazionale gehuurde Gaetano Oristanio trok halverwege vanaf rechts naar binnen, om daarna met links voor de 3-0 te zorgen. Boy Deul werd kort voor rust weggestuurd door Mühren en met zijn harde knal was de 4-0 een feit voor het oppermachtige Volendam. Na rust redde Ilias Breugelmans de eer voor Helmond Sport.

Almere City FC - VVV-Venlo 0-1

Almere kwam sterk uit de startblokken en maakte aanspraak op de openingstreffer, onder meer met een enorme kans voor Lance Duijvestijn, die de bal in de rebound niet binnen kreeg. Een ongelukkige eigen treffer van uitgerekend Danny Post, die liefst acht jaar voor VVV speelde, kwam Almere op een achterstand te staan: 0-1. Almere-aanvaller Jeffry Puriel verzuimde de stand gelijk te trekken door een-op-een op doelman Delano van Crooij te schieten. Ook Jans Arweiler kreeg gigantische kansen, maar schoot twee keer van dichtbij eveneens op de Venlose goalie.

FC Emmen - Jong Ajax 2-1

De topploegen van de Keuken Kampioen Divisie maakten er een open wedstrijd van, waarin beide formaties kansen kregen. Jong Ajax-middenvelder Youri Regeer zag een intikker van de lijn gehaald worden, terwijl Ole Romeny aan de overzijde snoeihard de paal trof. Op slag van rust kwamen de Amsterdammers op voorsprong via Sontje Hansen, die met twee tegenstanders in de nek koelbloedig bleef in de afronding: 0-1.

Emmen knokte zich na rust snel terug en kwam dankzij een rebound van Reda Karchouch weer op gelijke hoogte, nadat Calvin Raatsie nog kon redden op een inzet van Mart Lieder: 1-1. Enorme kansen op de 2-1 waren vervolgens niet aan Karchouch en Rui-Jorge Mendes besteed, ook omdat Regeer een bal van de lijn haalde. Karchouch slaagde er minuten later alsnog aan om binnen te tikken, nadat Raatsie nog redde op een schot van Mendes: 2-1. Jong Ajax kreeg enorme kansen om een punt mee te nemen, maar Michael Brouwer redde op een inglijder van Kristian Hlynsson, die onvoldoende de hoek zocht.

De Graafschap - FC Den Bosch 0-0

De Graafschap had een overwininning nodig om de aansluiting met de top van de ranglijst weer te kunnen vinden en zocht daar ook nadrukkelijk naar. De Superboeren bleken echter ongelukkig in de afronding. Zo werd een schot van Johnatan Opoku gekraakt en kopte de spits even later net over. Na rust peerde Giovanni Korte een afvallende bal over, terwijl Sam Hendriks een kansrijke rebound verprutste door op doelman Wouter van der Steen te schieten. Het zat er niet in voor De Graafschap, dat in het slot zijn doelman Hidde Jurjus dankte voor het redden op een schot van Terrence Douglas.

NAC Breda - Jong PSV 3-1

Het initiatief was in Breda voor NAC, maar het openingsdoelpunt in de 25ste minuut voor PSV. Jeremy Antonisse maakte met een knal vanbinnen het strafschopgebied de eerste Eindhovense kans af: 0-1. Vijf minuten later kwam NAC terug via Naouaf Bannis, die prachtig weggestoken werd door Welat Cagro: 1-1. De thuisploeg kwam vervolgens goed weg toen Simon Colyn op slag van rust naast kopte en zag Jong PSV ook in de tweede helft enkele kansen laten liggen. Zelf sloegen de Bredanaren genadeloos toe via Ralf Seuntjens, die een ragfijne voorzet van Dion Malone inkopte: 2-1. In blessuretijd maakte Kaj de Rooij het karwei af voor NAC door de bal handig over de uitgekomen Maxime Delanghe te stiften: 3-1.

Excelsior - Roda JC Kerkrade 2-0

Excelsior liet er in eigen huis geen gras over groeien tegen Roda JC, dat geplaagd werd door coronaproblemen en belangrijke spelers moest missen. In de elfde minuut kopte Reuven Niemeijer raak uit een voorzet van Marouan Azarkan: 1-0. Twaalf minuten viel de volgende Rotterdamse treffer via Azarkan, die de rebound intikte na een gekeerd afstandsschot door Rody de Boer: 2-0. Nog voor rust verprutste Kenzo Goudmijn dé kans op 3-0 door de bal niet naast de Roda-keeper te plaatsen. In de tweede helft raakte Davy van den Berg namens Roda met een ferme uithaal de lat.

Jong AZ - FC Eindhoven 1-3

Na maandag tegen NAC Breda (0-2) wederom een thuisnederlaag voor de beloften van AZ. Bijna alle doelpunten vielen na rust. Jasper Dahlhaus profiteerde al in de tweede minuut van onachtzaamheid in de defensie van Jong AZ: 0-1. Doelman Sem Westerveld hield Charles-Andreas Brym kort na rust vast, waardoor de bal op de stip ging. Joey Sleegers maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter: 0-2. De thuisclub bracht via de trefzekere Ernest Poku de spanning terug in minuut 61. Eindhoven raakte daar echter niet van in de war. Valentino Vermeulen tikte ruim tien minuten later de 1-3 binnen voor de bezoekers.

TOP Oss - Jong Utrecht 4-1

Voor TOP Oss was de zege na 45 minuten spelen al binnen. Giovanni Büttner had eindelijk weer een basisplaats en bekroonde dat met de 1-0 in de elfde minuut. Aanvoerder Rick Stuy van den Herik verdubbelde de voorsprong na een halfuur, na een prima aanval van de thuisclub. Kay Tejan pikte in de 38ste minuut ook een doelpunt mee, na een geweldige steekbal van Büttner. Jearl Margaritha bepaalde de ruststand vervolgens op 4-0 voor het ontketende TOP Oss. Mees Rijks deed na rust iets terug voor Jong FC Utrecht, maar dat was slechts voor de statistieken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 27 18 8 1 31 62 2 FC Emmen 26 17 4 5 23 55 3 Excelsior 28 16 4 8 21 52 4 FC Eindhoven 27 15 5 7 19 50 5 Jong Ajax 28 15 4 9 11 49 6 ADO Den Haag 26 17 3 6 22 48 7 De Graafschap 27 13 7 7 13 46 8 Roda JC Kerkrade 27 11 10 6 18 43 9 NAC Breda 27 10 9 8 9 39 10 VVV-Venlo 27 11 3 13 -1 36 11 Jong PSV 27 10 5 12 3 35 12 TOP Oss 27 8 6 13 -8 30 13 Telstar 26 6 10 10 -19 28 14 Jong FC Utrecht 28 8 4 16 -22 28 15 FC Den Bosch 27 8 3 16 -21 27 16 MVV Maastricht 27 8 2 17 -28 26 17 Jong AZ 27 7 4 16 -13 25 18 FC Dordrecht 27 6 7 14 -19 25 19 Almere City FC 28 5 8 15 -18 23 20 Helmond Sport 26 5 6 15 -21 18