FC Twente schrikt niet van wondergoal Odgaard en wint in slotminuut

Vrijdag, 25 februari 2022 om 21:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:04

FC Twente heeft vrijdagavond in extremis kunnen winnen van RCK Waalwijk. Ron Jans zag zijn elftal dankzij matchwinner Dimitrios Limnios in de slotminuut met 1-2 winnen van de middenmoter uit Noord-Brabant. De nummer vijf in de Eredivisie, waar Ricky van Wolfswinkel voor zijn twaalfde doelpunt van het seizoen tekende, komt in punten gelijk met AZ, dat ook op 45 punten staat. De Alkmaarders kunnen zondag echter uitlopen bij winst op Feyenoord.

RKC trad tegen Twente overigens opnieuw aan in een speciaal carnavalsshirt. Voorafgaand aan de wedstrijd van vrijdagavond stonden beide ploegen stil bij de oorlogssituatie in Oekraïne. Alle spelers maakten met twee vingers een vredesteken richting het publiek. Daarna begon RKC fel aan de confrontatie met de subtopper. Jens Odgaard dacht de openingstreffer voor zijn rekening te kunnen nemen in de zesde minuut, maar zijn kopbal werd op sublieme wijze uit het doel gehouden door Lars Unnerstall. Ramiz Zerrouki zorgde na twintig minuten spelen middels een afstandsschot voor het eerste gevaar van de gasten uit Enschede. De knal was een makkelijke prooi voor doelman Etienne Vaessen.

Slechts drie minuten later brak Twente alsnog de ban tegen RKC, dat bezig is aan een mindere fase in de Eredivisie. Virgil Misidjan hield bijna de gehele verdediging van de thuisspelende ploeg bezig, om de bal vervolgens panklaar neer te leggen voor Van Wolfswinkel. De ervaren spits verschalkte Vaesssen vervolgens met een beheerst schot in de korte hoek: 0-1. Hij staat nu met twaalf treffers op de derde plaats op de topscorerlijst in de Eredivisie, achter Sébastien Haller (16) en Guus Til (13). Joshua Brenet, vorige week nog de redder van Twente in de slotfase tegen Go Ahead Eagles (2-2), had na een halfuur voor de 0-2 kunnen en misschien moeten zorgen. Hij schoot de bal desondanks van vijf meter over het doel, na goed voorbereidend werk van Michel Vlap. Drie minuten voor rust schoot ook Misidjan in kansrijke positie over na een vlotte aanval van Twente.

Twee minuten na de hervatting was Misidjan wederom vol ongeloof nadat hij de bal van dichtbij over het doel van RKC had gewerkt. Daan Rots zag in minuut 55 een schot met de voeten worden gepareerd door Vaessen. Een kwartier voor het einde kwam het dappere RKC langszij. Een schot, dat eerder leek op een voorzet, vanaf links van Odgaard vloog over de kansloze Unnerstall het doel in, tot grote vreugde van alles en iedereen bij RKC. Het was desondanks niet voldoende voor een positief resultaat op eigen veld. Een voorzet werd door Julio Pleguezuelo verlengd en van dichtbij knikte Limnios binnen: 1-2. Hierdoor ging de volle buit alsnog mee richting Enschede en bleef RKC met een kater achter.

RKC Waalwijk trad tegen FC Twente aan in een speciaal carnavalsshirt.