Cruijff en Laporta praten in geheime meeting over dubbele toptransfer

Vrijdag, 25 februari 2022 om 21:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:25

Er is Barcelona alles aan gelegen om komende zomer twee topspelers uit de stal van Mino Raiola binnen te halen, zo meldt De Telegraaf. Een Catalaanse delegatie, bestaande uit Joan Laporta en Jordi Cruijff, bracht recentelijk een geheim bezoek aan Monaco om met de topzaakwaarnemer te spreken over Erling Braut Haaland en Noussair Mazraoui.

Het belangrijkste doelwit van Laporta is Haaland, zo wordt al maanden veelvuldig beschreven in de Spaanse media. De president van Barcelona maakt van het binnenhalen van de 21-jarige spits van Borussia Dortmund een persoonlijk project, waar ook technisch adviseur Cruijff in betrokken is. Haaland kan als bekend voor een gelimiteerd bedrag van 75 miljoen euro vertrekken uit Duitsland, maar daar komt nog een enorme som bovenop. Zo spraken Laporta en Cruijff op zijn huisadres in Monaco vast over de commissie van Raiola, die 25 tot 30 miljoen euro zal bedragen. Daarmee is nog niets beslist, want Haaland heeft de Europese topclubs voor het uitzoeken.

Mazraoui wordt gezien als 'bijvangst', zo weet De Telegraaf. De 24-jarige rechtsback vertrekt transfervrij bij Ajax en is door die status zeer gewild in Europa. Barcelona besprak met Raiola het salaris dat de aanvallend ingestelde back, die uitstekend past in de visie van trainer Xavi, in het Camp Nou kan gaan verdienen. Eerder meldde Fabrizio Romano dat ook AC Milan en Dortmund serieuze belangstelling hebben voor de Nederlandse Marokkaan. Mazraoui voelt zich gevleid door het aanbod van Barça, 'maar wil zich nog niet op een overstap vastpinnen'.

Woensdag maakte Mazraoui tegen Benfica (2-2) opnieuw indruk in de Champions League, onder meer met een assist bij het openingsdoelpunt op Dusan Tadic. De rechtsback kreeg van Voetbalzone een 7, het hoogste cijfer van alle Ajacieden. "Afgezien van één ongelukkig en zeer kostbaar moment, het uitglijden waarmee hij Vertonghen vrij baan bood om de voorzet te versturen waar de 1-1 uit voortkwam, speelde Mazraoui uitstekend", klonk het in het spelersrapport. "Met zijn felheid en perfect uitgevoerde tackles was hij een ware plaag voor de opstomende Alejandro Grimaldo."