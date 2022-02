AC Milan morst in San Siro en is koppositie kwijt bij zege Internazionale

Vrijdag, 25 februari 2022 om 20:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:57

AC Milan heeft vrijdagavond dure punten laten liggen in de strijd om de landstitel in de Serie A. Ondanks een voortvarende start kwam de koploper in het San Siro niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen middenmoter Udinese. Achtervolger en buurman Internazionale kan later deze vrijdagavond profiteren van de halve misstap van de titelconcurrent. Mocht Inter winnen op bezoek bij Genoa, dan komt het in punten (57) gelijk met AC Milan. Op doelsaldo gaat men dan echter langs de rivaal uit Milaan, terwijl de nummer twee ook nog een duel tegoed heeft.

Er leek lange tijd niets aan de hand te zijn voor AC Milan op eigen veld. Na bijna een halfuur spelen was daar ook de zo gewenste 1-0 voorsprong voor het elftal van trainer Stefano Pioli. Sandro Tonali wist Rafael Leão te bereiken met een bekeken pass in het strafschopgebied van Udinese. De Portugese aanvaller nam de bal links van het doel aan, om zichzelf vervolgens in een kansrijke positie te manoeuvreren. De uitblinker van AC Milan liet doelman Marco Silvestri vervolgens kansloos met een geplaatste bal in de verre hoek: 1-0. Doelman nummer acht van dit Serie A-seizoen van de aanvaller in Italiaanse dienst.

In de 34ste minuut dacht Junior Messias de 2-0 te maken voor AC Milan, maar de vleugelaanvaller werd net op tijd gestuit door de alerte Rodrigo Becão. Udinese kwam na rust beter in de wedstrijd en Tolgay Arslan gaf na een uur spelen een waarschuwing af met een schot dat net naast het doel van de thuisploeg vloog. Kort daarna werden Messias en Olivier Giroud afgelost door Ante Rebic en Alexis Saelemaekers. In minuut 66 kwam de gelijkmaker er alsnog voor Udinese. Via een verre omhoog, een kopduel en een omhaal kwam de bal vlak voor het doel van AC Milan terecht bij de ingevallen Destiny Udogie, die wel raad wist met het buitenkansje: 1-1. Doelman Mike Maignan probeerde uit alle macht zijn doel schoon te houden, maar slaagde niet in die missie.

Leão was in de 75ste minuut dicht bij een hernieuwde voorsprong voor AC Milan na een lobje over Silvestri. Pablo Marí was echter op tijd terug om de bal weg te werken. Gerard Deulofeu had Udinese, met een basisplaats voor Marvin Zeegelaar op de linkerflank, in de 93ste minuut nog de volle buit kunnen bezorgen in het San Siro. Maignan werd niet opnieuw gepasseerd, want de doelman had een uitstekende redding in petto. Korte tijd later klonk het laatste fluitsignaal en was duidelijk dat AC Milan dure punten had gemorst in de strijd om de scudetto in de Serie A.

