Driessen omschrijft mogelijke mutatie bij Ajax als ‘Roger Schmidt-wissel’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 20:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:38

Remko Pasveer zag er woensdag niet geweldig uit bij de 2-2 van Benfica. De doelman bracht wel knap redding op een hard afstandsschot, maar in de rebound wist invaller Roman Yaremchuk alsnog te scoren. Mike Verweij denkt dat Ajax met concurrent André Onana gewoon had gewonnen in Lissabon. Valentijn Driessen denkt dat er zeer belangrijke weken aankomen voor Pasveer en ook trainer Erik ten Hag.

"Pasveer doet het nationaal echt buitengewoon en die heeft het ook in de Champions League heel erg goed gedaan. Onder meer tegen Borussia Dortmund", opent Verweij vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "En ik weet ook dat als je Onana opstelt, dan heb je ook geen enkele garantie. Want iedereen kan zich die twee ketsers tijdens de Afrika Cup voor de geest halen. Maar ik denk dat je gewoon van Benfica had gewonnen als je Onana op doel had staan." Driessen plaatst wat betreft de suggestie van Verweij over Onana gelijk een kanttekening.

Benfica komt op 2-2! Remko Pasveer houdt het eerste schot nog tegen, maar legt daardoor de bal klaar voor invaller Roman Yaremchuk: het staat weer gelijk. #UCL #BENAJA pic.twitter.com/hZLKrf0DMZ — VTBL ? (@vtbl) February 23, 2022

"Maar dan had je misschien die andere wedstrijden niet gewonnen", aldus de voetbaljournalist van de landelijke krant. "Dus dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik vind ook: hoe ontwikkelt Pasveer zich nu in de komende twee, drie wedstrijden? Is dat voldoende tegen AZ voor de beker volgende week en dan tegen Go Ahead Eagles dit weekend. En volgend weekend tegen RKC Waalwijk. Ja, dan moet hij wel foutloos zijn." Driessen weet dat het een lastige kwestie kan zijn voor Ten Hag, mocht hij daadwerkelijk voor Onana kiezen. "Het is wel een beetje een Roger Schmidt-wissel (Joël Drommel moest bij PSV plotseling plaatsmaken voor Yvon Mvogo, red.) in dat geval."

"Alleen denk ik niet dat Ten Hag er daarna gelijk op terug hoeft te komen", voegt Driessen daar gelijk aan toe. "Omdat Onana natuurlijk een zekerheidje is, kwalitatief gezien. Wij zaten daar (bij Benfica-Ajax, red.) en wij zaten naar die warming-up te kijken. En toen stond Onana op goal, Pasveer was al weg. Ja, als je dan ziet wat hij er allemaal uithoudt. Dat is werkelijk ongehoord. Maar hij maakte ook twee blunders bij de Afrika Cup. En wij zaten in het vliegtuig ook met heel veel Ajax-supporters en daar is wel heel veel tweeslachtigheid over Onana. De ene helft zegt: 'Nee, hij hoeft echt niet meer terug te komen'. En die andere helft zegt: 'Als we met hem de kwartfinale (in de Champions League, red.) kunnen halen, dan moet 'ie onder de lat", aldus Driessen.

