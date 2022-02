‘Heel opzichtig spelletje’ bij Ajax: ‘Vermoeiend dat zijn naam vaak valt’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 19:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:03

Dat Luis Campos genoemd wordt als mogelijke opvolger van Marc Overmars als directeur voetbalzaken bij Ajax, is Mike Verweij duidelijk tegen het zere been. De clubwatcher heeft zo zijn twijfels over het CV van de 57-jarige Portugees, thans actief als adviseur bij Galatasaray. Campos was woensdagavond nog aanwezig bij het Champions League-duel tussen Benfica en Ajax en volgens De Telegraaf heeft hij zich reeds aangeboden bij het bestuur in Amsterdam.

"Ik vind het wel heel vermoeiend dat die naam zo vaak valt en ik vind dat niet alleen vermoeiend, ook de mensen binnen Ajax vinden dat heel vermoeiend", benadrukt Verweij vrijdag in de Kick-Off-podcast van de krant. "Omdat er een heel opzichtig spelletje gaande is. Die man wordt naar voren geschoven door een aantal mensen in het Nederlandse voetbal. Ik ben ook gebeld. Maarja, zolang het geen optie is. Maar iemand heeft er dus kennelijk belang bij om dat te lanceren", probeert Verweij de situatie rondom Campos te duiden.

"Die man heeft bij Lille OSC en AS Monaco gewerkt. Daar heeft hij de clubs achtergelaten met een enorme schuldenlast", gaat Verweij verder met zijn betoog. "Hij is daar ook niet in dienst geweest, dat heeft hij allemaal vanuit zijn eigen BV gedaan. Volgens mij is dat sowieso kansloos. Maar dan zie je dus via een collega-journalist, ik zal geen namen noemen, dan zie je toch zijn naam opeens genoemd worden. Dan denk ik: Ja, voor dat karretje laat ik mij niet spannen." Valentijn Driessen kijkt niet op van de hele gang van zaken rond Campos. "Dat is ouderwets iemand in de markt zetten, dat is de oude truc."

"Deze man is een handelaar. En wil je daar nou een handelaar op die positie hebben (van Overmars, red.), of wil je iemand die het belang van Ajax vooropstelt, in plaats van een handelaar?", vraagt Driessen zich hardop af. "Dat vond ik knap altijd van Overmars: die had ook oog voor de jeugdopleiding, het DNA van Ajax. En dat vind ik heel belangrijk. En daarom ben ik ook veel meer voor iemand daar neer te zetten die het DNA van Ajax vertegenwoordigt", zo besluit Driessen. Verweij voegt nog toe dat van de mogelijke komst van Campos naar Ajax 'absoluut geen sprake' is.