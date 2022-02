Super League na schrappen van meest gehate deel plots volledig realistisch

Barcelona, Real Madrid en Juventus blazen de Super League nieuw leven in, zo weet The Telegraph. De drie overgebleven rebellen lanceren deze week hun plannen voor de elitecompetitie, die vorig jaar met evenveel bombarie werd aangekondigd als afgebroken. Barça, Real en Juve doen nu water bij de wijn: er zullen geen gegarandeerde plekken zijn in de nieuwe opzet en tickets worden verdeeld via de nationale competities.

Twaalf clubs aangesloten bij de European Super League (ESL) pleegden vorig jaar april een 'staatsgreep' in het voetbal door hun eigen afgesloten elitecompetitie aan te kondigen. Na een enorme opstand van de UEFA en de eigen supporters namen negen van de twaalf clubs binnen enkele dagen weer afstand van de Super League. Terwijl de UEFA de Super League 'dood' acht en de zes oorspronkelijke Engelse topclubs hun excuses hebben aangeboden en boetes van de Premier League hebben geaccepteerd, leeft het idee voort bij de topclubs uit Spanje en Italië.

Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus, maakt komende donderdag op een top in de sportindustrie bekend hoe de vernieuwde Super League eruit moet zien. Het zeer impopulaire concept van gegarandeerde deelnameplekken voor enkele clubs wordt geschrapt: er komt een traditioneel kwalificatiesysteem via de nationale competities, zoals dat momenteel ook door de UEFA is ingericht met de Champions League en andere toernooien.

De poging om de ESL nieuw leven in te blazen gaat vooraf aan een hoorzitting in het Europese Hof van Justitie later dit jaar, waarin de drie rebellen de 'monopolistische positie' van de UEFA op het gebied van Europees voetbal zullen aanvechten. De drie clubs werden door UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin afgedaan als 'charlatans' en zouden te maken krijgen met zware sancties als uitsluiting voor de Champions League, maar die hielden bij de rechter geen stand: het staat clubs vrij om een eigen competitie op te richten. Voor Barcelona, Real Madrid en Juventus is het niet de vraag óf, maar wanneer de onafhankelijke Super League er komt.

De Super League kijkt met een zeer kritische houding naar de huidige opzet van het voetbal door de UEFA. De ESL wijst op het 'falen van de financiële fair play-regels van de UEFA en het oneerlijke voordeel van clubs in staatseigendom'. Daarmee wordt voornamelijk met een beschuldigende vinger gewezen naar Paris Saint-Germain, een van de grootmachten die vanaf het begin geen onderdeel was van de Super League en eigendom is van Qatar. "Lidstaten in de EU mogen clubs geen staatsteun geven, waarom zou het dan moeten zijn toegestaan dat de voetbalmarkt verstoord wordt door enkele staatsclubs uit niet-lidstaten?", klinkt het vanuit de ESL.

De grote vraag is of Barça, Real en Juve de Engelse topclubs (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City en Tottenham Hotspur) zo ver krijgen om zich weer aan te sluiten bij de Super League. De Premier League gelooft dat de Super League-episode tot het verleden behoort en dat de zes aangesloten clubs hun 'beoordelingsfout' hebben geaccepteerd. "Nieuwe regels zullen het in de toekomst onmogelijk maken voor rebellen om deel te nemen aan een niet-gesanctioneerde competitie", stelt de hoogste Engelse afdeling.