Verweij draagt ideale opvolger Álvarez aan: ‘Daar wordt Ajax sterker van’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 18:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:35

Mike Verweij weet wel welke speler Ajax na afloop van dit seizoen moet halen, mocht Edson Álvarez ervoor kiezen om Amsterdam na drie jaar achter zich te laten. De clubwatcher van de koploper in de Eredivisie schuift Quinten Timber naar voren als vervanger op het middenveld. De twintigjarige middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Ajax, al bleef een doorbraak in de hoofdmacht uit. Vorig jaar koos Timber voor een driejarig contract bij FC Utrecht.

"Als Álvarez ooit vertrekt, hij stond in de belangstelling van flink wat clubs, Stade Rennes werd onder meer genoemd. Ajax moet dan Quinten Timber terugkopen", adviseert Verweij vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Daar wordt Ajax sterker van." Valentijn Driessen is het eens met de stelling van zijn collega. "Hij kan geweldig voetballen. De makke van Álvarez vind ik aan de bal. En hij komt veel te vaak aan de bal, hij biedt zich ook altijd aan. Dat is natuurlijk heel goed, dat iemand aan de bal wil komen, maar niet hij", oordeelt de voetbaljournalist over de Mexicaanse middenvelder van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Premier League-club keert na drie jaar terug voor Ajax-middenvelder’

De middenvelder van Ajax werd vorige week ook in verband gebracht met Crystal Palace. Lees artikel

Presentator Pim Sedee vraagt vervolgens aan Verweij of Ajax zich al officieel heeft gemeld bij het management van Quinten Timber. "Nee, daar zijn nog geen gesprekken over. En ik denk dat bij Ajax nu even alles stilligt omdat Marc Overmars natuurlijk weg is", aldus de Ajax-volger. "Of tenminste, voor de buitenwereld even alles stilligt. Want met Henk Veldmate (hoofd scouting, red.), Gerry Hamstra (technisch manager, red.) en alle mensen die door rondlopen gaat alles natuurlijk wel gewoon door. Maar ik denk dat dit nu geen thema is. Maar dat Edson Álvarez niet door Valentijn maar door anderen heel erg wordt geprezen en ook wordt begeerd, denk ik wel dat Ajax rekening moet houden met zijn vertrek."

"Zeker als daar een goede prijs voor komt, want vandaag kwamen dan de halfjaarcijfers: 2,5 miljoen euro netto winst. Maar daar zitten alle inkomsten van de seizoenkaarten bij", benadrukt Verweij. "Ze hebben natuurlijk wel David Neres aan Shakhtar Donetsk verkocht (voor vijftien miljoen euro, red.), en daar komt wel wat geld van binnen voor het tweede halfjaar. Maar dit wordt geen superflorissant jaar voor Ajax. Dus ik denk dat als je Álvarez kunt verkopen en Quinten Timber goedkoper kunt terugkopen, dat je er én sterker van wordt én een goede zaak doet voor de clubkas", voorspelt Verweij in de podcast van de landelijke krant.