‘Zeker niet de beste loting, maar ik was met Ajax gewend te winnen van PSV’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 18:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:41

Nicolai Boilesen zag vrijdagmiddag hoe FC Kopenhagen in de achtste finale van de Conference League werd gekoppeld aan PSV. De dertigjarige verdediger kijkt uit naar het weerzien met de Eindhovenaren, die hij in zijn tijd met Ajax al verschillende keren trof. "Ik ben eigenlijk gewend om van ze te winnen, dus laten we het daar maar op houden", knipoogt Boilesen op de website van Kopenhagen.

De bewering van Boilesen is grappend bedoeld, maar is feitelijk niet helemaal juist. De Deen stond in zijn periode in het shirt van Ajax in totaal vijfmaal op het veld tegen PSV en kan slechts een gelijke balans overleggen: tweemaal winst, eenmaal gelijkspel en tweemaal verlies. Terwijl Boilesen onder contract stond in Amsterdam (van 2011 tot 2016) speelde Ajax ook zes keer tegen PSV (vier keer winst, twee keer verlies) zónder dat hij in actie kwam. Die duels miste hij vooral door blessures, al maakte Boilesen in zijn laatste contractjaar geen onderdeel meer uit van de A-selectie vanwege onmin met toenmalig coach Frank de Boer.

Op een serieuzere noot weet Boilesen dat Kopenhagen het lastig krijgt tegen PSV. "Het was zeker niet de beste loting die we konden krijgen", aldus de centrumverdediger, die in Nederland vooral als linksback speelde. "PSV is echt een sterke ploeg. Samen met Ajax hebben ze de afgelopen jaren gestreden om de beste van Nederland te worden, en het spreekt voor zich dat het een moeilijke en een mooie uitdaging voor ons. Het is een grote club die men van tevoren kent en die trotse tradities heeft in Europa. En typisch een technisch sterk team met goede individuele kwaliteiten."

Kopenhagen gaat op donderdag 10 maart eerst op bezoek bij PSV. "We moeten onszelf een goed uitgangspunt hebben verschaffen in Nederland en dan hopen we het in een gevuld Parken (het stadion van Kopenhagen, red.) af te maken. Het lijdt geen twijfel dat de fans voor die wedstrijd een beslissende factor voor ons kunnen zijn, dus ik kan iedereen alleen maar aanmoedigen om kom binnen en steun ons op 17 maart", besluit de ex-Ajacied.