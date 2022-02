Vitesse en NEC waarschuwen: Jongens, doe niks, ga niet lopen klooien'

Vrijdag, 25 februari 2022 om 18:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:26

De directeuren Pascal van Wijk van Vitesse en Wilco van Schaik van NEC roepen supporters op om zich zondag tijdens de Gelderse derby te gedragen. Mochten er rellen uitbreken, dan dreigt er een jarenlange supportersban te komen. “Een keer een ludieke actie, een leuk grapje, dat is natuurlijk oké. Maar je gaat niet andermans spullen vernielen, slopen of stelen”, aldus Van Wijk.

Door de ongeregeldheden op 17 oktober na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse in De Goffert ligt de Gelderse derby van aanstaande zondag onder een vergrootglas. “Ik doe een zwaar beroep op onze supporters”, zo laat Van Wijk weten aan de De Gelderlander. “Jongens doe niks, ga niet lopen klooien. Want dan komt er een (meerjarig, red.) verbod voor uitsupporters. Dat is een keihard en onwrikbaar besluit als zaken nu weer uit de hand lopen.”

Van Schaik kan de woorden van zijn collega alleen maar beamen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Gelderse derby zijn er in Arnhem geen supporters van NEC welkom. “Iedereen baalt hier flink van, maar we moeten de situatie accepteren”, zegt Van Schaik. “Ik ben er niet bang voor dat aanhangers zich deze week misdragen. Niets is zeker, maar ik ga ervan uit dat alle supporters de ernst van de situatie beseffen en dat we allemaal ons koppie erbij houden.”

“Hou het normaal”, zegt Van Wijk. “Een keer een ludieke actie, een leuk grapje, dat is natuurlijk oké. Maar je gaat niet andermans spullen vernielen, slopen of stelen. Je gaat niet over op agressie naar de andere club. Ik hoop echt dat het deze week rustig blijft. Tot en met zondag. En ná zondag. Want dat is de oproep. We doen een beroep op ieders gezond verstand. Een zwaar beroep. Uitwassen hebben, terecht, verstrekkende gevolgen.” Mochten er zondag toch weer ongeregeldheden plaatsvinden, hebben de gemeenten, politie en beide clubs besloten dat er de komende drie jaar geen uitsupporters bij de Gelderse derby welkom zijn.