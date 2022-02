Bijval voor Zinchenko: ‘Wat doe jij als iemand het Verenigd Koninkrijk aanvalt?’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 16:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:22

Oleksandr Zinchenko heeft Josep Guardiola verteld dat hij klaar is om zaterdag in de Premier League-wedstrijd tegen Everton te spelen indien dat nodig is, zo maakt de manager van Manchester City vrijdag tijdens een persconferentie bekend. In een reactie op de Russische invasie van Oekraïne wenste Zinchenko de de Russische president Vladimir Poetin donderdag ‘de meest pijnlijke dood’ en ‘s avonds woonde hij een demonstratie in Manchester bij. Guardiola twijfelt er echter niet aan om Zinchenko minuten te geven tegen Everton.

Zinchenko uitte donderdag op Instagram een doodsverwensing richting Poetin. De linksback schreef: 'Ik hoop dat je de meest pijnlijke dood zult sterven, misbaksel.' Het bericht is inmiddels niet meer te zien. De linksback van Manchester City deelde later ook een afbeelding, waarin een Facebook-gebruiker schrijft: 'Als je Russisch bent en je nu niet uitspreekt, dan ben je voor altijd onze vijand.' Dinsdag sprak Zinchenko zich al fel uit over de situatie in zijn thuisland. "Ik kan niet toekijken en streef om mijn punt duidelijk te maken. Mijn land is in the picture", schreef de voormalig PSV'er toen op zijn Instagram-account.

Volgens Guardiola is de emotionele reactie van Zinchenko volkomen begrijpelijk. “Wat zouden wij voelen als er in ons land, waar wij geboren zijn en familie en vrienden hebben, onschuldige mensen worden vermoord?", zegt de Spaanse oefenmeester op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Everton. "Hoe zou jij je voelen? Ik denk dat dat is wat hij voelt. Natuurlijk, het team en de club staan dicht bij hem en hij heeft onze steun. Dat is normaal."

Guardiola laat weten dat Zinchenko in de juiste gemoedstoestand is. “We hebben allemaal met elkaar gesproken en ik sprak natuurlijk ook privé met hem”, vertelt de 51-jarige manager. "Zinchenko is een ongelooflijke, sterke gozer, echt een hele sterke jongen. Natuurlijk is het niet gemakkelijk op dit moment, maar gisteren tijdens de training was hij briljant, dus hij is klaar om te spelen voor het geval het nodig is.”

Ook Guardiola heeft met afschuw gekeken naar de Russische inval in Oekraïne. “Helaas zijn er in de wereld veel oorlogen - dit is een nieuwe. Het is enorm spijtig omdat onschuldige mensen sterven, terwijl zij gewoon in vrede willen leven. As je nergens bij betrokken bent besluiten ze je land aan te vallen. Het zijn altijd onschuldige mensen in dit soort situaties die de verschrikkelijke prijs betalen, hun leven verliezen vanwege de beslissing van één of twee mensen.”