Christian Eriksen staat voor rentree: ‘Wordt een grote dag’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 15:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:31

Christian Eriksen maakt zaterdag zijn officiële rentree als profvoetballer. De dertigjarige middenvelder krijgt van van Thomas Frank speeltijd in de Premier League-wedstrijd van Brentford tegen Newcastle United, zo maakt de Deense oefenmeester vrijdag bekend tijdens een persconferentie. Eriksen maakte anderhalve week geleden zijn officieuze rentree voor the Bees.

“Eriksen zal bij de wedstrijdselectie zitten en hij zal morgen minuten maken. Het wordt een grote dag voor ons allemaal, maar vooral voor Christian en zijn familie”, laat Frank weten. Voor Eriksen is het 259 dagen geleden dat hij een officiële wedstrijd speelde. De Deen kreeg vorig jaar juni in de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en werd door reanimatie gered. Eriksen kreeg een inwendige defibrillator (ICD) ingebracht, maar mocht daardoor niet meer voor zijn club Internazionale spelen. In Italië mag namelijk niet gesport worden met een ICD. Eriksen en Inter gingen zodoende uit elkaar, waarna Eriksen een nieuwe uitdaging vond bij Brenford.

Eriksen maakte anderhalve week geleden zijn officieuze rentree. De dertigjarige aanvallende middenvelder trok toen voor het eerst het wedstrijdshirt van Brentford aan tijdens een oefenwedstrijd tegen Southend United. Eriksen was bij zijn officieuze debuut meteen goed voor een assist, zo bleek uit beelden die zijn werkgever deelde op Twitter. Eriksen speelde een uur mee en gaf in die tijd onder meer een simpel passje op Josh Dasilva, die vervolgens kon binnenschieten. Dasilva verzorgde alle doelpunten bij Brentford, dat met 3-2 won van Southend.

Voor Brentford komt het aanstaande officiële debuut van Eriksen zeer gelegen. De laatste competitiezege dateert van 2 januari, toen er in eigen huis met 2-1 werd gewonnen van Aston Villa. Na zes verliespartijen en een gelijkspel is de ploeg van Frank afgezakt naar veertiende plaats in de Premier League.