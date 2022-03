‘Als ik dit als kind had gehad, was ik zeker een betere voetballer geworden’

Woensdag, 2 maart 2022 om 13:00 • Laatste update: 10:44

Waar diverse oud-voetballers in de eerste jaren na hun carrière in een zwart gat terechtkomen, heeft Jos Hooiveld daar totaal geen last van. De voormalig verdediger van onder meer sc Heerenveen, Celtic, Southampton en FC Twente begon twee jaar geleden direct na zijn laatste wedstrijd met een bedrijfsplan en is nu het coronavirus het amateurvoetbal niet langer beperkt klaar om de wereld te bestormen als zakenman. Met zijn eigen app wil hij jonge sporters van over de hele wereld in contact brengen met profspelers, trainers en scouts, die tips moeten geven over allerlei wedstrijdsituaties. Een monoloog:

“Hoe is het nu in vredesnaam mogelijk dat er talloze voetbalscholen zijn waar je vlieguren kunt maken, terwijl de juiste wedstrijdbegeleiding volledig onderbelicht blijft? Die vraag hield me in de laatste jaren van mijn carrière steeds vaker bezig. Ik speelde in de Verenigde Staten bij Orange County en maakte daar kennis met wat handige jongens van het platform Coach-Up. Zij koppelen Amerikaanse jongeren aan professionele trainers, zodat iedereen de juiste begeleiding kan krijgen om zijn of haar techniek te verbeteren. Mooi, denk ik dan, maar gaan ze ook wel eens naar wedstrijden toe?

Als voetballer is training natuurlijk ongelooflijk belangrijk, maar het gaat ook om het spelen van wedstrijden. Als jij een fantastische techniek hebt, maar steeds de verkeerde keuzes maakt, word je nooit een topspeler. Ik verbaasde mij enorm dat die Amerikanen daar niet meer naar kijken, want zij weten als geen ander hoe je topsporters kweekt. Toch bood Coach-Up geen wedstrijdanalyses aan, simpelweg omdat de trainers vaak meer dan twee uur moesten rijden was of omdat ze zelf een wedstrijd moesten leiden...

Dat moet toch beter kunnen, dacht ik. Ik wil dolgraag professionele kennis beschikbaar maken voor iedereen, maar hoe dan? Het is in de wereld heel normaal om te betalen voor kennis, maar in de sport gaat het toch een beetje anders. Ik heb meer dan een jaar aan een bedrijfsplan gewerkt en uiteindelijk een app ontwikkeld die het voor iedereen mogelijk maakt om samen te werken met een prof naar keuze. Met hulp van investeerders en goede software-ontwikkelaars, natuurlijk. Als je iets doet, moet je het wel goed doen.

Met Scorelit kan iedereen zijn eigen wedstrijdbeelden uploaden en dan aan een expert naar keuze vragen wat hij of zij ervan vindt. De door jou ingehuurde speler, trainer of scout bekijkt jouw hele wedstrijd en maakt aan de hand van clipjes duidelijk wat hem of haar opvalt. Echt alle aspecten worden beoordeeld: van mandekking tot het wel of niet geven van een steekpass en van het uitvoeren van de buitenspelval tot het druk zetten op de tegenstander. Ook krijg je een duidelijk rapport met wat je wel en niet goed doet, plus een videoboodschap waarin jouw expert naar keuze je persoonlijk toespreekt.

Hoe leuk is het om als jonge jongen of meid van bijvoorbeeld Ron Vlaar, Danilho Doekhi, Bryan Linssen, Joël Drommel of Jill Roord te horen te krijgen waar jij op moet letten en hoe je jezelf kan ontwikkelen? De keuze tussen speler, trainer of scout is eenvoudig. Ik zie tot nu toe dat oudere jeugdspelers vaker bij trainers uitkomen, terwijl de jongste jeugd het liefst tips krijgt van hun favoriete spelers. En dan heb je ook nog de mogelijkheid om je wedstrijd te laten bekijken door een scout, wat voor een enkeling misschien wel de laatste mogelijkheid is om in beeld te komen bij een profclub.

Dat laatste is natuurlijk prachtig als het zou gebeuren, maar dat moet niet de reden zijn waarom je een beoordeling aanvraagt. Je moet het echt zien als een investering om je eigen spel te verbeteren. Als ik mijn verhaal vertel, zeggen mensen wel eens: ‘Oh, dat is een leuk cadeau’. Dat is het natuurlijk ook, maar het is zoveel meer dan dat. Het is zo waardevol om te profiteren van de kennis van een professional. Mensen die je misschien wel bewondert, maar die tot nu toe onbereikbaar waren.

Zelf ben ik ook prof geweest, dus ik weet wat er gevraagd wordt. Toch kwam ik ook bij mezelf verbeterpunten tegen toen ik een analyse op mijn eigen spel losliet. Dingen die ik altijd goed dacht te doen, deed ik consequent verkeerd. Gelukkig waren er ook dingen die ik wel steeds goed deed, maar ik dacht toch: verdomme man, had ik dat maar eerder geweten. Was ik een betere speler geworden als ik als kind gebruik had kunnen maken van deze app? Jazeker.

Hooiveld was als speler actief bij onder meer sc Heerenveen, Celtic, Southampton en FC Twente.

Ik was me dan eerder bewust geworden van mijn ontwikkelingspunten en had dan wellicht eerder mijn top bereikt. Bewustwording van je eigen spel is de eerste stap tot ontwikkeling. Natuurlijk was ik dan nog steeds geen Messi geweest, maar ik had dan wel met betere spelers en trainers kunnen werken, waardoor ik verder had kunnen komen. Niet dat ik geen fijne carrière heb gehad hoor, maar ik vind het wel een mooie gedachte dat ik jongens en meisjes van nu kan helpen door ze professionele kennis te bieden. Hoe gaaf zou het zijn als we over vijf of tien jaar gasten in de Eredivisie hebben lopen die hebben geprofiteerd van die mogelijkheid?

Ik heb de afgelopen twee jaar veelvuldig contact gehad met amateurclubs en zij staan er gelukkig heel erg voor open. Zij zien de meerwaarde in van die persoonlijke begeleiding, want het is toch anders om iets één keer van je coach te horen in een teambespreking of keer op keer de lessen van jouw idool terug te kunnen zien op video. Dan ga je er over nadenken en dan daalt vanzelf het besef in hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Ik hoop echt dat mensen dat in gaan zien.

Op dit moment zijn er meer dan tachtig spelers, scouts en trainers bij ons platform aangesloten en dat aantal groeit nog steeds. Klanten kunnen zelf kiezen van wie ze een beoordeling willen. De prijs ligt aan de duur van de wedstrijd en natuurlijk welke expert je uitkiest, per leeftijdscategorie worden er steeds uitgebreidere rapporten gemaakt. Het kan inderdaad oplopen tot een flink bedrag, maar het is het wat mij betreft wel écht waard.

Waarom zou je honderd keer dezelfde fout maken, als een professional je erop kan wijzen en jij er meteen mee aan de slag kan gaan? Die zin heb ik ooit ergens gelezen en het is precies wat ik wil bereiken. Onze slogan is niet voor niets: Improving the game, one player at a time. Een Engelse zin inderdaad, omdat ik op termijn sporters van over de hele wereld hoop te bereiken. Voetballers/sters, maar ook jonge volleyballers/sters, basketballers/sters, hockeyers/sters, kickboksers en noem ze allemaal maar op.

We hebben al aardig wat testanalyses gemaakt en aan beide kanten wordt het enorm goed ontvangen. De experts doen mee om uiteenlopende redenen. Sommigen vinden het vooral erg leuk om te doen en een ander vindt het fijn dat ze er een zakcent mee verdienen. Maar veelal staat de liefde voor de sport voorop. De feedback die we krijgen van de experts is louter positief. Ze vinden het programma waarin ze werken makkelijk en ze leveren echt wel complete en leuke analyses voor de klant. Het eerste succesverhaaltje is er al: we hebben een keepertje laten analyseren door Sergio Padt en met de tips die hij kreeg is hij aan de slag gegaan. Hij is zowaar uitgenodigd door het regioteam en is daar sindsdien de eerste keeper. Soms zijn het de tips van je held die je doen inzien wat je aan je spel kan aanpassen. De tips van je ouders of verzorgers leg je sneller naast je neer.

Zo groot is mijn ambitie: professionele kennis toegankelijk maken voor álle sportende jongeren. Mij had het als kind in ieder geval super tof geleken. Als ik flink had gezeurd bij mijn pa en me voorbeeldig zou gedragen, had ik het misschien wel van hem gekregen. Ik zou het geweldig vinden als er straks jochies van een jaar of tien zijn die met hun vader naar zo’n video kijken en dat die pa dan zegt: ‘Zie je wel. Dat heb ik ook wel eens tegen je gezegd. Zo moet je het doen. Kom, we gaan naar buiten om het te oefenen.’ Als dat gebeurt, is mijn missie eigenlijk al geslaagd.”

Wie meer wil weten over Scorelit, kan terecht op www.scorelit.com