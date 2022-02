Halfjaarcijfers Ajax tonen gigantische winstdaling van liefst 93,5 procent

Vrijdag, 25 februari 2022 om 15:25 • Tom Rofekamp

Ajax heeft de financiële cijfers over het tweede halfjaar van 2021 bekendgemaakt. Over de periode juli tot en met december 2021 boekten de Amsterdammers een nettowinst van 2,5 miljoen euro, ten opzichte van 38,5 miljoen euro in het voorgaande jaar. Dat betekent een winstdaling van afgerond 93,5 procent. Het grootste deel daarvan ligt geworteld in de relatief geringe transferinkomsten dit seizoen.

De koploper van de Eredivisie haalde over het tweede halfjaar van 2021 14,7 miljoen euro aan transferinkomsten binnen. De clubwisselingen van Kjell Scherpen (naar Brighton & Hove Albion), Noa Lang (Club Brugge) en Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC) waren verantwoordelijk voor dat bedrag. Vorig seizoen haalde Ajax aanmerkelijk meer inkomsten binnen door de verkoop van spelers. Transfers van onder meer Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United) en Sergiño Dest (Barcelona) zorgden voor een totaalbedrag van 85,2 miljoen euro aan vergoedingssommen.

Het saldo spelersinkoop en -verkoop daargelaten is er ook goed nieuws voor Ajax. De club behaalde ten opzichte van vorig jaar (-1,3 miljoen euro) een operationeel resultaat van 20,2 miljoen euro: het resultaat dat vooral voortkomt uit dag-tot-dag-operaties, in het geval van een voetbalclub bijvoorbeeld sportieve prestaties en shirtverkoop. De netto omzet van Ajax steeg daarin van 78,7 naar 117,2 miljoen euro, grotendeels als gevolg van het succes in de groepsfase van de Champions League en het feit dat vorig seizoen nagenoeg alle wedstrijden zonder publiek werden gespeeld.

Ook de bedrijfskosten stegen met met 17 miljoen naar 90 miljoen euro, onder meer vanwege hogere salariskosten, inkoop van merchandise en de schikking met de familie Nouri. De kostenstijging weeg echter niet op tegen de stijging van de omzet. Ajax verwacht wel dat zowel het operationeel resultaat als de nettowinst aan het eind van het seizoen 2021/2022 negatief zal zijn, vanwege de voortdurende impact van de coronacrisis. Financieel directrice Susan Lenderink sprak soortgelijke verwachtingen ook al uit na afloop van het vorige halfjaar.