Overmars dient bonus van 1,25 miljoen euro terug te betalen aan Ajax

Vrijdag, 25 februari 2022 om 14:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:51

Marc Overmars dient de tekenbonus van 1,25 miljoen euro terug te betalen aan Ajax, zo valt te lezen in een persverklaring van de club. De Amsterdammers hebben vrijdagmiddag de halfjaarcijfers bekendgemaakt en hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook dieper in te gaan op de situatie rond Overmars. "De Raad van Commissarissen benadrukt dat er geen sprake is van een afvloeiingsregeling en dat het volledig vooruit betaalde bedrag van 1,25 miljoen euro dient te worden terugbetaald."

"Op 26 januari 2022 heeft een medewerker de algemeen directeur geïnformeerd over signalen dat mogelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag door de directeur voetbalzaken", schrijft Ajax in de persverklaring. "Na ontvangst van het signaal is de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) geïnformeerd. Dat gebeurde op donderdag 27 januari 2022, een dag voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) waarin de herbenoeming van de directeur voetbalzaken aan de orde was."

Volgens Ajax was er op dat moment slechts sprake van 'een enkel signaal zonder feiten, namen of data'. "De aard en de ernst waren op dat moment nog niet bekend. Er is overwogen of de BAVA uitgesteld zou moeten worden, maar daarvoor was op dat moment te weinig informatie. Dat zou verder mogelijk tot veel onrust hebben geleid en vragen, die toen ook nog niet te beantwoorden waren. Bovendien zou het uitstellen van de BAVA door de getroffen medewerkers als onveilig kunnen worden ervaren, hetgeen ten koste zou kunnen gaan van de waarheidsvinding."

De club besloot daarop op 27 een onafhankelijke deskundige te betrekken bij de zaak. "Uit het advies van de deskundige bleek dat voor een zorgvuldig onderzoek en de noodzakelijke waarheidsvinding de vertrouwelijkheid van het signaal van cruciaal belang was. Het heeft vervolgens enkele dagen extern onderzoek en meerdere gesprekken gevergd om een juist beeld te krijgen van de aard en de omvang van het grensoverschrijdende gedrag. Bij het besluit om de BAVA door te laten gaan, is meegewogen dat dit geen onomkeerbare gevolgen zou hebben. Als de signalen onvoldoende grond zouden hebben, zou de herbenoeming in stand blijven. En als de signalen daartoe aanleiding zouden geven, zou het mogelijk zijn om tot beëindiging van de managementovereenkomst en ontslag over te gaan."

Bonus

Uiteindelijk heeft Overmars zelf besloten om op te stappen als directeur voetbalzaken bij Ajax. "De RvC benadrukt dat er geen sprake is van een afvloeiingsregeling en dat het volledig vooruit betaalde tekengeld van 1,25 miljoen dient te worden terugbetaald. Het grensoverschrijdende gedrag is ingrijpend voor de vrouwen die hiermee te maken hebben gehad. Goede nazorg is daarbij van groot belang en dit is in gang gezet. Ajax gaat stappen zetten naar een veiliger sport- en werkklimaat en zal hierbij worden bijgestaan door een extern gespecialiseerd bureau. Dit bureau is een onderzoek gestart en komt met aanbevelingen welke met behulp van deskundigen worden opgevolgd."

Ajax kondigde afgelopen december met een ludieke video aan dat Overmars zijn tot 2024 lopende contract met twee jaar zou verlengen. Overmars stond er vanwege zijn sportieve en financiële successen als bestuurder goed op bij vele clubs, waaronder Arsenal en het koopkrachtige Newcastle United. Uit stukken van de buitengewone aandeelhoudervergadering (BAVA) van 28 januari ontdekte RTL Nieuws dat de veelbesproken oud-linksbuiten door zijn handtekening een flinke bonus zou opstrijken, ter waarde van 1,25 miljoen euro.