Man United volgt voorbeeld Schalke 04 en breekt met Russische sponsor

Vrijdag, 25 februari 2022 om 14:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:22

Manchester United heeft de sponsordeal met Aeroflot beëindigd, zo verklaart de club in een officieel statement. De Russische luchtvaartmaatschappij dient al sinds 2013 als vaste vervoerder van the Red Devils. Aanleiding is de invasie van Oekraïne door Russische troepen. United volgt zo het voorbeeld van Schalke 04, dat donderdag al besloot om de naam van de eveneens Russische hoofdsponsor Gazprom van het shirt te halen.

"We delen de zorgen van onze fans overal in de wereld, en spreken onze sympathie uit voor hen die getroffen worden", schrijft United in het statement. Het contract tussen Aeroflot en Manchester United liep nog door tot 2023. In 2015 ging de Engelse grootmacht nog over tot verlenging van de oorspronkelijke deal. United had weinig andere keus dan het beëindigen van het contract, daar Britse premier Boris Johnson Aeroflot verboden had om nog in het Verenigd Koninkrijk te opereren. United maakte woensdag voor het uitduel in de Champions League met Atlético Madrid (1-1) al geen gebruik meer van de luchtvaartmaatschappij.

Official. Manchester United have withdrawn Aeroflot’s sponsorship rights: “We share the concerns of our fans around the world and extend our sympathies to those affected”. ?? #mufc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2022

Schalke kwam donderdag met een soortgelijke boodschap als die van de Engelsen. “Gezien de gebeurtenissen, ontwikkelingen en de escalatie van de voorbije dagen heeft Schalke 04 besloten om de letters van hoofdsponsor Gazprom te verwijderen van de shirts. Deze keuze is gemaakt nadat er gesprekken tussen Schalke en Gazprom Germania hebben plaatsgevonden. Gazprom zal vervangen worden door de letters Schalke 04.”

Naast het verliezen van de belangrijkste geldschieter, heeft de Russische invasie van Oekraïne nog meer gevolgen voor die Köningsblauen. Matthias Warning, afgevaardigde van Gazprom en bestuurslid van Schalke, stapte op. Warning wordt beschouwd als vertrouweling van Russische president Vladimir Poetin. Ook de UEFA staat onder druk in verband met haar samenwerking met Gazprom. De Europese voetbalbond maakte vrijdagochtend in een statement wél bekend dat de finale van de Champions League verplaatst zou worden van Sint-Petersburg naar Parijs, maar liet zich niet uit over de sponsordeal met het aardgasbedrijf.