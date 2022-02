Feyenoord licht optie in contract en gaat langer door met Arne Slot

Vrijdag, 25 februari 2022 om 14:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:13

Feyenoord heeft de optie in het contract van Arne Slot gelicht. De huidige verbintenis met de 43-jarige hoofdtrainer wordt daardoor met één jaar verlengd tot 2024, zo meldt de club. Tevens licht Feyenoord de optie in het contract van assistent-trainer Marino Pusic, die daarmee nu ook een verlengde verbintenis heeft tot 2024. Eerder maakte de club de contractverlenging van John de Wolf al bekend. Hij ligt nu tot 2025 vast in Rotterdam-Zuid.

Slot is blij met het vertrouwen dat hij krijgt van de club. "Voor mij is dit een extra uiting van waardering en vertrouwen", aldus de oefenmeester. "Het is mooi dat de clubleiding, los van de huidige resultaten, juist de groei en het proces waar we mee bezig zijn benadrukt bij het lichten van deze optie. Dat is namelijk voor mij ook waar ik veel voldoening uit haal, omdat we daarmee een basis proberen te leggen voor de komende jaren om op verder door te kunnen bouwen. Bovendien ben ik heel blij dat met eerder het verlengen van het contract van John (de Wolf, red.) en nu ook de verbintenis van Marino de staf waar ik zo fijn mee samenwerk de komende jaren ook bij elkaar blijft."

Eind oktober verlengde Feyenoord al het contract van assistent-trainer John de Wolf, die nog vastligt tot medio 2025. "Uiteraard zijn we tevreden over de prestaties van het eerste elftal onder leiding van Arne en zijn staf", aldus technisch directeur Frank Arnesen. "Maar minstens zo blij zijn we met de groei die we zien in de groep, zowel van de ploeg als geheel als van individuele spelers. Dat is onmogelijk los te zien van de manier van spelen die Arne in korte tijd heeft geïntroduceerd bij Feyenoord."

Arnesen is content met het feit dat ruim de helft van het basiselftal weer international is. "Wat niet alleen de ontwikkeling van spelers en het elftal bevordert maar ook waarde creëert", gaat de technische man verder. "Het moge duidelijk zijn dat Feyenoord en Arne Slot goed bij elkaar passen. De rol van zijn stafleden, waaronder die van Marino Pusic, is daarbij ook zeer waardevol. De basis die dit seizoen onder leiding van Arne gelegd wordt is er een waar we de komende jaren graag op verder willen bouwen."

Feyenoord wist onder leiding van Slot voor het eerst sinds 2014 Europees te overwinteren. De Rotterdammers treffen in de achtste finale van de Conference League het Servische Partizan Belgrado, zo wees de loting vrijdag uit. Op donderdag 10 maart staat allereerst een uitwedstrijd in Servië op het programma, een week later wordt de return in De Kuip afgewerkt. Ook in de Eredivisie gaat het crescendo voor de ploeg van Slot. Feyenoord staat derde op een punt achterstand van PSV. Aanstaande zondag staat de topper tegen nummer vier AZ op het programma.