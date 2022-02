Henk de Jong zet prachtige stap richting volledig herstel

Vrijdag, 25 februari 2022 om 12:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:04

Henk de Jong zal komend weekeinde weer langs de lijn te zien zijn. De hoofdtrainer van SC Cambuur boekt flink progressie in het herstel van een cyste in zijn hoofd, waardoor hij de coaching in wedstrijden weer aandurft. Ook zal De Jong interviews met de pers weer op zich nemen. De afgelopen tijd besteedde de Fries die taken nog uit aan assistenten Pascal Bosschaart en Martijn Barto.

De Jong werd eind december getroffen door de cyste. Begin januari kreeg hij van de doktoren te horen dat hij zijn werk weer langzaam mocht oppakken, waarbij de nadruk lag op 'langzaam'. "Ik zal minder gaan doen. Geen lezingen, bijeenkomsten of interviews en ik zal mijn telefoongebruik ook verminderen", zei De Jong daar destijds over in een video op de clubkanalen van Cambuur. Bosschaart en Barto waren de afgelopen tijd de gezichten voor pers en publiek.

Hoofdtrainer De Jong voelt zich echter klaar om die taken weer over te nemen. "Het gaat goed met me", vertelt de geboren Drachtenaar in gesprek met Voetbal International. "Dit is de volgende stap en het voelt heel goed dat ik die kan zetten. Ik heb een periode flink last gehad, maar ik krijg nu de juiste medicijnen. Bij sommige dingen moet ik mezelf nog in bescherming nemen, maar op de club en in mijn gezin ben ik weer de oude."

Bosschaart en Barto loodsten Cambuur naar een huidige negende plek op de ranglijst van de Eredivisie, wat op complimenten van De Jong kan rekenen. "Ze hebben het fantastisch gedaan. Daar ben ik ze heel dankbaar voor." Cambuur treedt komende zaterdag thuis aan tegen nummer zestien Fortuna Sittard. De Leeuwarders zullen hopen op het 'De Jong'-effect: Cambuur wist al sinds 10 december (uit bij Willem II, 1-3) geen wedstrijd meer te winnen.