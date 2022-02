PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse kennen tegenstander in de Conference League

Vrijdag, 25 februari 2022 om 13:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:54

De Nederlandse clubs kennen hun tegenstanders in de achtste finale van de Conference League. PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse zijn allen nog actief in het derde Europese clubtoernooi. Op papier heeft Vitesse de zwaarste loting. De Arnhemmers nemen het op tegen AS Roma. PSV speelt tegen FC Kopenhagen, terwijl AZ naar Bodö/Glimt gaat. Feyenoord neemt het op tegen Partizan Belgrado. De heenwedstrijden staan gepland voor 10 maart, de return is een week later. De groepswinnaars spelen eerst een uitwedstrijd.

PSV en Vitesse schakelden donderdagavond respectievelijk Maccabi Tel Aviv en Rapid Wien uit, terwijl AZ en Feyenoord zich automatisch hadden geplaatst voor de achtste finale. AZ en Feyenoord hadden een geplaatste status omdat ze bovenaan eindigden in hun groep. Een koppeling tussen twee Nederlandse clubs was op voorhand onmogelijk, want clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen. Pas vanaf de kwartfinale is de loting zonder restricties.

Vitesse heeft een absolute droomloting en neemt het op tegen het AS Roma van José Mourinho en Rick Karsdorp. AZ treft met Bodö/Glimt de kampioen van Noorwegen, terwijl PSV gekoppeld is aan het FC Kopenhagen van Kevin Diks, Nicolai Boilesen en Nicolai Jörgensen. Feyenoord mag naar Servië. De Rotterdammers nemen het op tegen Partizan Belgrado. Verder treft Olympique Marseille het FC Basel van Wouter Burger en gaat Diego Biseswar met PAOK de dubbele confrontatie aan met KAA Gent.

Volledige loting achtste finale Conference League:

Olympique Marseille - FC Basel

Leicester City - Stade Rennes

PAOK - KAA Gent

Vitesse - AS Roma

PSV - FC Kopenhagen

Slavia Praag - LASK

Bodö/Glimt - AZ

Partizan Belgrado - Feyenoord