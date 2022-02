Loting Europa League: Barcelona treft Galatasaray, Bosz kan aan de bak

Vrijdag, 25 februari 2022 om 12:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:45

De loting voor de achtste finales van de Europa League heeft een aantal interessante affiches opgeleverd. Atalanta neemt het op tegen Bayer Leverkusen, waar bij elkaar opgeteld zeven Nederlanders onder contract staan. Giovanni van Bronckhorst neemt het met Rangers op tegen Rode Ster Belgrado, terwijl Peter Bosz met Olympique Lyon is gekoppeld aan FC Porto. De heenwedstrijden staan gepland voor 10 maart, de return is een week later. De groepswinnaars spelen eerst een uitwedstrijd.

Er zijn geen Nederlandse clubs meer actief in de Europa League. AZ strandde in de laatste voorronde tegen Celtic. PSV eindigde in een groep met AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz als derde. Barcelona plaatste zich donderdagavond ten koste van Napoli (2-4) voor de achtste finale, onder meer dankzij een schitterende treffer van Frenkie de Jong. De ploeg van Xavi neemt het in de volgende ronde op tegen Galatasaray.

Van Bronckhorst kwam met Rangers als eerst uit de koker. De Schotten schakelden Borussia Dortmund uit en nemen het in de achtste finales op tegen Rode Ster Belgrado. Myron Boadu neemt het met AS Monaco op tegen SC Braga, terwijl Peter Bosz het met Olympique Lyon opneemt tegen FC Porto. De Fransen hadden een geplaatste status en waren daarmee al verzekerd van deelname aan de achtste finale.

Ook een Nederlands onderonsje in de achtste finales. Atalanta, met Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer, treft het Nederlands getinte Bayer Leverkusen, waar Daley Sinkgraven, Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah onder contract staan. Verder treft zesvoudig winnaar Sevilla het West Ham United van David Moyes en is het Spartak Moskou van Quincy Promes gekoppeld aan RB Leipzig.

De volledige loting:

Rangers - Rode Ster Belgrado

SC Braga - AS Monaco

FC Porto - Olympique Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham United

Barcelona - Galatasaray

Spartak Moskou - RB Leipzig

Eintracht Frankfurt - Real Betis