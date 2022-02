Het piepjonge talent van Bayern München dat de jongste debutant ooit werd

Zaterdag, 26 februari 2022 om 06:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 06:53

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zestienjarige Paul Wanner, die zich de jongste debutant in de geschiedenis van Bayern München mag noemen en indruk maakt op zijn trainer Julian Nagelsmann.

Bayern bevond zich begin 2022 in een lastige situatie toen de club na de winterstop werd getroffen door een corona-uitbraak. De hervatting van de Bundesliga stond voor de deur en dus moest de club met een noodplan komen. Een aantal talentvolle jeugdspelers werd naar het eerste elftal overgeheveld, maar daarmee bleek de club nog niet voldoende wisselspelers voor het thuisduel met Borussia Mönchengladbach (1-2 verlies) te hebben. Hierdoor was Bayern genoodzaakt om naar de Duitse voetbalbond (DFB) te bellen met het verzoek om de middenvelders Paul Wanner en Arijon Ibrahimovic op het eerste vliegtuig naar huis te zetten vanuit Marbella, waar ze deel uitmaakten van een trainingskamp van Duitsland Onder 17.

De twee zestienjarigen kwamen met spoed terug uit Spanje, maar gezien de korte voorbereiding en hun geringe ervaring in alleen al de beloftenploeg, werd het onwaarschijnlijk geacht dat een van beiden in actie zou komen voor de ploeg van Nagelsmann. Ibrahimovic bleef uiteindelijk ook de gehele negentig minuten op de bank in de Allianz Arena, maar voor Wanner pakten de zestien afwezigen aan de kant van Bayern goed uit. Het jonge talent kreeg door de bijzondere situatie waar de club in verkeerde de kans om geschiedenis te schrijven. Met een invalbeurt in het laatste kwartier van het duel, werd Wanner met zestien jaar en vijftien dagen de jongste speler in de geschiedenis van Bayern, en de op één na jongste debutant in de Bundesliga, na Youssoufa Moukoko van Borussia Dortmund.

Voor veel spelers van zijn leeftijd zou dat het laatste zijn geweest wat de fans in de komende jaren van hem zagen. Wanner keerde echter niet terug naar de Onder 19 om zich verder te ontwikkelen, want Nagelsmann was enorm onder de indruk van de aanvallende middenvelder en stond erop dat hij deel bleef uitmaken van de hoofdmacht. Na zijn debuut tegen Mönchengladbach kreeg de tiener van zijn trainer korte invalbeurten tijdens de gewonnen Bundesliga-duels met FC Köln (0-4), Hertha BSC (1-4) en Greuther Fürth (4-1).

Voor degenen die Wanner bij zijn debuut in actie zagen, mag dat geen verrassing zijn. Vanaf het moment dat hij het veld betrad, oogde hij zelfverzekerd. Bij zijn eerste actie controleerde hij een pass van Benjamin Pavard aan de rechterflank om vervolgens met een dribbel twee tegenstanders zijn hielen te laten zien. De tiener eiste regelmatig balbezit op van zijn ploeggenoten toen ze een punt probeerden te redden na een 1-2 achterstand. Het was Wanner die de aanval opzette die bijna leidde tot de late gelijkmaker van Robert Lewandowski.

Paul Wanner makes his debut for Bayern Munich. He turned 16 just 15 days ago ?? pic.twitter.com/K0leY710fJ — B/R Football (@brfootball) January 7, 2022

“Hij kan alles...Hij is een ongelooflijk talent”, zei Nagelsmann tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd over Wanner, die vanwege zijn positiespel nu al wordt vergeleken met Mesut Özil. “Hij heeft een enorm goede balbeheersing, waarmee hij spelsituaties volledig kan veranderen”, vertelt Marc-Patrick Meister, trainer van Duitsland Onder 17, aan GOAL en SPOX. “Wanner is voor zijn leeftijd een geweldige passer en dribbelaar. Zijn eerste gedachte is altijd om de bal in de richting van het doel van de tegenstander te spelen, en zijn snelheid van denken en uitvoeren maken hem een bijzonder talent.” Voor de Onder 17 van Duitsland was hij tijdens zeven interlands gemiddeld elke 77,6 goed voor een doelpunt of een assist, terwijl hij dit seizoen ook vier goals achter zijn naam heeft staan voor de Onder 19 van Bayern.

“Paul is een zeer behendige, aanvallend ingestelde speler die op het middenveld op alle aanvallende posities heeft gespeeld”, legt Meister uit. Die ervaring zal hem waarschijnlijk helpen om zich de komende jaren verder te manifesteren in het eerste elftal van Bayern. Wanner komt het beste tot zijn recht als nummer tien, maar met Thomas Müller voor zich, zullen de mogelijkheden om die positie te bekleden waarschijnlijk beperkt zijn. De ervaring die hij heeft opgedaan als flankspeler betekent dat hij een interessante optie kan zijn voor Nagelsmann, ook al is het voor zo'n jonge speler een hele uitdaging om door te breken bij een Europese topclub als Bayern.

“Hij is ongelooflijk ambitieus. Hoe groter de uitdaging, hoe beter hij presteert - hij is echt iemand die zich snel ontwikkelt en leergierig is”, zei Alex Moj, jeugdtrainer van Bayern, recent in een interview tegenover The Athletic. Hetgeen Meister zich ook in kan vinden. “Wanners wil om te leren, zal ervoor zorgen dat hij zich blijft verbeteren.” De vlakken waarop Wanner zich veel heeft ontwikkeld sinds hij in 2018 van Ravensburg naar Bayern kwam, zijn zijn verdedigende vaardigheden, en zijn bereidheid om hard te werken om balbezit zo snel mogelijk terug te winnen via gegenpressing.

Hoewel hij fysiek nog niet sterk is, heeft Wanner hard gewerkt om zowel met als zonder bal een plaag voor tegenstanders te zijn. Meister steunt het toptalent om de benodigde veranderingen door te voeren die nodig zijn om te kunnen slagen in het topvoetbal.

"Spelers van zijn leeftijd worden in zeer korte tijd met dingen geconfronteerd waar anderen meer tijd hebben om die te begrijpen en zich aan aan te passen”, zegt Meister.

“Het tempo van het spel ligt bijvoorbeeld veel hoger en de tijd voor een beslissing aan de bal is veel korter. Als Wanner blessurevrij blijft, kan hij zich aanpassen en veel bereiken met de vaardigheden die hij heeft.”

Wanner beschikte bij Bayern tot voor kort over een aflopend contract, maar eind januari kwam er eindelijk witte rook en tekende de zestienjarige middenvelder een meerjarige verbintenis. “Ik ben ongelooflijk trots en blij dat ik mijn eerste contract bij Bayern München heb getekend”, zei Wanner op de officiële clubwebsite. “Mijn jeugddroom is uitgekomen. Ik speel al sinds mijn twaalfde voor Bayern München en heb hier altijd prof willen worden. Ik wil iedereen uit de jeugdopleiding bedanken en Hasan Salihamidzic en hoofdtrainer Julian Nagelsmann voor hun vertrouwen. Tot slot gaat er ook enorme dank uit naar mijn familie, die me altijd heeft gesteund.”

Wanner zal hoogstwaarschijnlijk dezelfde weg bewandelen als Jamal Musiala. Volgens bronnen van Sport1 zal hij met het eerste elftal blijven meetrainen en is een uitleenbeurt geen optie. De jongeling lijkt klaar voor een lange en succesvolle carrière bij Bayern. De koploper van de Bundesliga werd begin dit jaar door de grote lijst afwezigen gedwongen om creatief te zijn. Dat Bayern ervoor koos om de door het coronavirus geteisterde selectie aan te vullen met Wanner, kan de club weleens hebben geholpen om een nieuw pareltje te ontdekken.