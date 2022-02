LIVE: De Conference League-loting met Vitesse, AZ, PSV en Feyenoord

Vrijdag, 25 februari 2022 om 13:05 • Chris Meijer • Laatste update: 13:08

De loting voor de achtste finale van de Europa League en Conference League staat voor de deur. Vanaf 12.00 uur wordt eerst geloot voor de Europa League, met onder meer Barcelona, het Rangers van Giovanni van Bronckhorst en het Olympique Lyon van Peter Bosz. Een uur later gaan PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse de koker in voor de achtste finale van de Conference League. De loting is te volgen via onderstaande video of in het liveblog.

Bekijk hier live de loting van de Conference League.