Braziliaans team overleeft serieuze bomaanslag op spelersbus

Vrijdag, 25 februari 2022 om 11:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:27

De selectie van Bahia is afgelopen nacht opgeschrikt door een brute aanslag. De Braziliaanse tweedeklasser was onderweg naar het duel met Sampo Corrêa, toen er een bom ontplofte onder de spelersbus. Keeper Danilo Fernandes liep serieuze verwondingen op, nadat hij een glasscherf in zijn oog kreeg. Ondanks het drama wist Bahia de krachtmeting met Sampo Corrêa wel naar zich toe te trekken: de club won met 2-0.

"Het meest verontrustende geval is dat van Danilo Fernandes", tweette Bahia, dat foto's bijvoegde van bloedspatten op de stoelen en kogelscherven in de behuizing van de bus. "Hij werd door granaatscherven in zijn gezicht geraakt en naar het ziekenhuis gebracht." Daar bracht de doelman een nacht door. Trainer van Bahia Guto Ferreira gaf aan dat als Fernandes niet naar het ziekenhuis was gegaan, hij waarschijnlijk zijn zicht was verloren. Linksback Matheus Bahia liep nog enkele snijwonden in de arm op, voor de rest kwamen de inzittenden er zonder kleerscheuren vanaf.

Brazilian club Bahia says that a bomb went off inside their player bus tonight en route to a match against Sampaio Corrêa, and that players are injured. Goalie Danilo Fernandes is the most seriously injured with glass cutting up his face, close to the eyes. https://t.co/MCT2uBjT9g pic.twitter.com/PZFbHiQ43J — André Noruega (@AndreOstgaard) February 25, 2022

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

Het Braziliaanse sportmedium Globoesporte meldt dat de aanslag waarschijnlijk beraamd is door extremistische supporters van Sampo Corrêa. Overige media reppen over een actie van de eigen aanhang van Bahia. De supporters zouden gefrustreerd zijn over het feit dat de club afgelopen seizoen uit de Serie A degradeerde. Bahia besloot uiteindelijk ondanks het incident het duel met Sampo Corrêa toch te spelen, wat beloond werd met een 2-0 zege.