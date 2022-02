ADO Den Haag haalt opgelucht adem: club kan definitief blijven bestaan

Vrijdag, 25 februari 2022

ADO Den Haag kan definitief blijven bestaan. De rechter is vrijdagochtend akkoord gegaan met het plan dat de club met haar schuldeisers heeft opgesteld, meldt de club via de officiële kanalen. Bolt ADO Den Haag Holding LLC mag zich de nieuwe eigenaar noemen. Met de uitspraak van de rechter komt de overnamesoap rondom de club eindelijk ten einde. Begin deze week ging de licentiecommissie van de KNVB al akkoord met de aandelenoverdracht.

ADO Den Haag probeerde sinds vorig jaar lente al een faillissement af te wenden met een zogeheten 'onderhands akkoord'. De club heeft nog een groot aantal schuldeisers. Zij krijgen een groot gedeelte van het geld dat zij tegoed hadden terug. De crediteuren gingen zelf akkoord met het bedrag van tussen de 1,2 en 1,5 miljoen euro. Ook de rechter heeft nu zijn toestemming gegeven. In het akkoord staat bovendien dat de Chinese grootaandeelhouder United Vansen nu definitief alle aandelen kwijt is.

Lange tijd leek het erop dat ADO in Spaanse handen zou vallen, daar Globalon Football Holdings de beste papieren had voor de overname. De oorspronkelijke initiatiefnemer, David Blitzer, meerderheidsaandeelhouder in Globalon, heeft besloten een eenvoudigere structuur op te zetten. Dat maakt dat Bolt ADO Den Haag Holding LLC de aandelen overneemt. De nieuwe Spaans-Amerikaanse eigenaar was een consortium van dusdanig veel verschillende investeerders dat de licentiecommissie van de KNVB te veel tijd nodig zou hebben om die allemaal individueel te toetsen.

Om de overname toch op tijd rond te krijgen, heeft de grootste geldschieter van het consortium, Blitzer, besloten om ADO zelf over te nemen. Onder de nieuwe naam Bolt ADO Den Haag Holding LLC is Blitzer, uitvoerend partner bij The Blackstone Group, een investeringsmaatschappij met een beleggingsvermogen van miljarden, dus de nieuwe eigenaar van ADO. Binnen veertien dagen krijgen de schuldeisers het bedrag dat uit het akkoord voor hen voortvloeit.

"Een heugelijke dag voor iedereen die ADO Den Haag een warm hart toedraagt", vertelt Edwin Reijntjes, algemeen directeur van ADO Den Haag op de clubsite. "Een jaar lang hebben sponsoren, supporters maar ook medewerkers van deze prachtige club in onzekerheid gezeten over het voortbestaan van het ons zo geliefde ADO Den Haag. Met de homologatie van vandaag is het moment daar dat we weer vooruit kunnen kijken en samen met de nieuwe aandeelhouder kunnen bouwen aan een gezond ADO Den Haag.''