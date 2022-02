Nachtmerrie voor Willem II en winteraankoop Thijs Oosting

Vrijdag, 25 februari 2022 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:21

Thijs Oosting heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld. De 21-jarige middenvelder van Willem II heeft op de training een zware knieblessure opgelopen en moet geopereerd worden, zo laat de Tilburgse club vrijdag weten via de officiële kanalen. De blessure is een flinke aderlating voor Willem II en Oosting. De middenvelder had pas drie wedstrijden in de benen sinds zijn komst van AZ deze winter.

Hoe ernstig de kwetsuur exact is wordt niet bekend gemaakt door Willem II. De club spreekt van een 'zware knieblessure'. De middenvelder viel donderdag tijdens de training uit. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat hij noodgedwongen onder het mes moet. Over de duur van de afwezigheid van Oosting kan nog niks worden gezegd en is 'afhankelijk van de voortgang van het herstel', zo valt te lezen op de website van de club.

Oosting werd in de winter overgenomen van AZ en tekende een contract tot medio 2026. Hij begon voortvarend bij zijn nieuwe werkgever met twee treffers tegen RKC Waalwijk (3-1 winst), waar zijn vader Joseph Oosting werkzaam is als trainer. Ook in de daaropvolgende wedstrijden tegen Sparta Rotterdam en Ajax maakte hij de negentig minuten vol. Afgelopen seizoen kwam Oosting de tweede seizoenshelft op huurbasis uit voor RKC Waalwijk.

"Een grote nachtmerrie is helaas werkelijkheid geworden", schrijft Oosting in een bericht op Instagram. "Een zware knieblessure… Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug op het veld te komen." Oosting was juist gehaald om Willem II uit de degradatiezorgen te trekken. De Tilburgers wisten slechts één van de laatste zeventien officiële wedstrijden te winnen. De ploeg van trainer Fred Grim staat met 21 punten uit 23 wedstrijden twee punten boven de degradatiestreep. Zaterdag gaat Willem II op bezoek bij FC Groningen.