‘Rangnick wil concurreren met Real en PSG om transfervrije landgenoot’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 09:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:46

Manchester United gaat een poging wagen om Antonio Rüdiger naar Old Trafford te halen, verzekert the Mirror. De 28-jarige centrumverdediger loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Chelsea, waardoor hij transfervrij is op te halen. Gesprekken over een verlenging van zijn contract hebben tot op heden niets uitgehaald. Eerder maakten Real Madrid en Paris Saint-Germain hun interesse in de Duitser al kenbaar.

Rüdiger gaat de laatste vier maanden van zijn contract bij Chelsea in en lijkt niet de intentie te hebben om zijn verbintenis te verlengen. United is daarentegen naarstig op zoek naar defensieve versterking. De ploeg van manager Ralf Rangnick incasseerde dit seizoen al 34 tegentreffers. Alleen West Ham United (ook 34) en Southampton (37) overleggen soortgelijke cijfers in de top tien van de Premier League. Bovendien neemt de kritiek op aanvoerder Harry Maguire met de week toe. Rangnick is naar verluidt dolenthousiast over het binnenhalen van Rüdiger.

Real Madrid en Paris Saint-Germain zijn al enige tijd verwikkeld geraakt in een strijd om de handtekening van de Duits international. Rüdiger, die momenteel 120.000 euro per week opstrijkt bij Chelsea, heeft een laatste aanbieding met weeksalaris van 235.000 euro - 12,2 miljoen euro op jaarbasis - naast zich neergelegd en verwacht bij een transfervrij vertrek het dubbele te kunnen opstrijken. De Engelse grootmacht heeft informeel laten weten dat Rüdiger op Stamford Bridge een weeksalaris van 235.000 euro kan gaan verdienen, twee keer zoveel als hij nu krijgt bijgeschreven.

De financiële eisen blijven een struikelblok voor Chelsea, dat duidelijk heeft gemaakt graag met de mandekker door te willen. United houdt de situatie ondertussen nauwlettend in de gaten. Rangnick, die na zijn functie als interim-manager bij de club in dienst treedt als adviseur, is een grote bewonderaar van zijn landgenoot. Rüdiger is dit seizoen niet weg te denken uit de defensie van Chelsea. De verdediger stond in 24 van de 25 Premier League-wedstrijden in de basis en werd geen enkele keer gewisseld. In de Champions League maakte hij zes keer de negentig minuten vol.