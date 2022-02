Liefst 28.000 supporters verleiden Eran Zahavi: ‘We willen dat hij komt’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 08:11 • Laatste update: 08:31

Eran Zahavi speelde donderdagavond met PSV mogelijk tegen zijn toekomstig werkgever: Maccabi Tel Aviv. De Israelische aanvaller, die in juli 35 jaar wordt, speelde tussen 2013 en 2016 reeds voor de club uit zijn geboorteland en is nog altijd zeer geliefd. Na afloop van het Conference League-duel (1-1) werd Zahavi door 28.000 fans toegezongen en gooide hij zijn tenue in het publiek.

“We houden en waarderen hem zeer”, vertelde captain Sheran Yeini na afloop van de ontmoeting. “Iedereen wil hem hier weer bij de club hebben. We wilden hem laten zien dat we niet slecht zijn en dat hij naar een goed team komt. Hij en zijn familie zullen een beslissing nemen.”

It's a one man show. Incredible video of 28,000 Maccabi fans after the game, singing and cheering their ex idol, Eran Zahavi, today as a PSV player. Sound on ?? ?? @Levyninho pic.twitter.com/c7Ud6Sj7Ua — BabaGol (@BabaGol_) February 24, 2022

Yeini zou Zahavi komende zomer met open armen ontvangen. “Natuurlijk zou het het belangrijk als hij terugkomt. Hij is een rolmodel, een ster die het hardste werkt van allemaal. We willen dat hij komt, maar het is zijn beslissing.” Zahavi maakte in januari 2013 de overstap van Palermo naar Maccabi, waar hij tot liefst 127 doelpunten in 168 officiële duels kwam. Hij werd vervolgens voor ruim zeven miljoen euro naar Guangzhou R&F in China getransfereerd.

Zahavi is bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV. Nadat hij vorig seizoen 11 keer scoorde en 3 assists gaf in 25 Eredivisie-duels, staat zijn teller dit seizoen op 5 goals en 3 assists in 15 duels. In Europees verband staat de teller dit seizoen op 4 doelpunten, tegenover 6 treffers vorig seizoen. Zahavi liet vorige week in aanloop naar de heenwedstrijd tegen Maccabi optekenen dat hij ooit hoopt terug te keren bij de club. “Ze zullen bij Maccabi wel begrijpen dat ik als prof mijn werk moet doen, maar ik zal niet juichen als ik scoor.”

“Daar ben ik de club te dankbaar voor. Die gaf me de gelegenheid uit te groeien tot een topspeler”, sprak Zahavi tegenover De Telegraaf. De gevoelens van de aanvaller zijn wederzijds. Ondanks de eliminatie van hun favoriete club werd Zahavi door de supporters toegezongen.