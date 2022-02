Premie van 40 miljoen lonkt voor Nederlandse clubs na unieke prestatie

Vrijdag, 25 februari 2022 om 00:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:40

Het Europese droomseizoen blijft maar voortduren voor Nederland, dat deze week geschiedenis schrijft met het doorstoten van Vitesse en PSV in de Conference League. Nooit eerder haalde het land met vijf Europese deelnemers de maand maart, maar nu dus wél (al is dat ook te danken aan de intrede van het derde toernooi). Het resulteert tegelijk in een historisch hoge score op de coëfficiëntenranglijst, waardoor de droom van twee directe Champions League-tickets steeds dichterbij komt. Het is echter niet alleen hosanna, want Portugal - de grote concurrent - vocht deze week sterk terug en laat zich niet zomaar afschudden.

Nederland heeft al sinds slechts één groepsfaseticket voor de Champions League voor de landskampioen, maar is door uitzonderlijke prestaties de afgelopen jaren plots dicht bij een extra ticket voor de runner up in de Eredivisie. Het zou geweldig nieuws zijn voor het Nederlandse voetbal, dat in dat geval een extra bedrag beschrijft van minimaal 40 miljoen euro - de startpremie voor het toernooi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Om dat uit te laten komen moet een plek in de top 6 op de coëfficiëntenranglijst worden behaald. Portugal leek lange tijd onbedreigd verzekerd van die positie, maar Nederland is bezig aan een gigantische opmars. De tickets worden verdeeld op basis van de coëfficiëntenranglijst, waarvoor clubs in de Europese toernooien punten binnenhalen. Nederland richt zich nu op de eindstreep aan het eind van het seizoen 2022/23, dus pas over een jaar kunnen de tickets voor het seizoen 2024/25 definitief binnengehaald worden. Voor het huidige seizoen is de achterstand namelijk te groot om Portugal in te kunnen halen, maar op de opgeschoonde ranglijst die per 1 juli 2022 geldt heeft Nederland nu een voorsprong van 1,1 op Portugal.

De coëfficiëntenranglijst per 24-02-2022

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 57,081 (+0,333) 45,548 (+0,333) 6/6 6. Portugal 51,382 (+1,000) 41,716 (+1,000) 4/6 7. Nederland 45,700 (+0,800) 42,800 (+0,800) 5/5 8. Oostenrijk 38,450 (+0,000) 28,700 (+0,000) 2/5 9. Schotland 34,700 (+0,200) 30,700 (+0,200) 1/5 10. Rusland 34,482 (+0,200) 21,882 (+0,200) 1/5

Nederland schrijft 0,8 punt bij

Het is dus zaak om nog minstens een jaar lang (tot mei 2023) genoeg coëfficiëntenpunten te verzamelen om de Portugezen op achterstand te houden. Nederland kan in de eindfase van dit seizoen afstand nemen, omdat alle vijf deelnemers nog actief zijn op Europees niveau. Vitesse haalde de volle buit binnen door met 2-0 te winnen van Rapid Wien en door te stoten in de Conference League: 2 clubpunten voor de zege worden gedeeld door 5 deelnemers: 0,4 punt erbij voor Nederland. PSV liet wat liggen door niet te winnen van Maccabi Tel Aviv (1-1) en bracht deze week 0,2 punt op voor het land (1 clubpunt voor het gelijkspel), maar gaat in elk geval verder in het toernooi om later nieuwe punten te kunnen halen. Een belangrijke sleutel is verder in handen van Ajax, dat met Benfica een rechtstreek coëfficiëntenduel uitvecht. Na het 2-2 gelijkspel van woensdag (+0,2 voor Nederland) is er echter nog niets beslist. Daarmee komt het totaal voor Nederland deze week op 0,8.

Portugal pakt 1,0 punt

Portugal heeft sinds dit kalenderjaar nog vier van de zes begindeelnemers over en moet daarvan ook Sporting Portugal afschrijven na de 0-5 afstraffing tegen Manchester City van vorige week. Om in het spoor te blijven moest Portugal deze week goed presteren, en dat lukte wonderwel. FC Porto behaalde een felbevochten gelijkspel bij Lazio (1 clubpunt gedeeld door 6 deelnemers is 0,167 landpunt). Daarmee bereikte Porto de volgende ronde van de Europa League, waarvoor nog 1 bonusclubpunt (0,167 landpunt) extra wordt toegevoegd. Daar bleef het niet bij, want Sporting Braga won met 2-0 van Sheriff Tiraspol (2 clubpunten is 0,333 landpunt) en stootte door via de zinderende penaltyserie (+0,167 bonuslandpunt). In de Champions League bleef Benfica dus eerder al knap in leven tegen Ajax (+0,167 punt).

Voorzichtige conclusies

Portugal loopt deze week heel licht in, maar Nederland is de morele winnaar dankzij zijn vijf overgebleven deelnemers. Vier clubs (Feyenoord, AZ, PSV en Vitesse) spelen bovendien in de Conference League, waarin vanwege de geringe tegenstand in potentie enorm veel punten behaald kunnen worden. Portugal kan nog maar met vier clubs punten gaan scoren, waarvan Sporting zeer waarschijnlijk gaat sneuvelen tegen City. FC Porto en Sporting Braga kunnen nog punten gaan halen in de Europa League, maar de tegenstanders zijn daar veel sterker dan in de Conference League. Portugal lijkt voor dit seizoen dus flink in het nadeel, zeker als Ajax over twee weken in eigen huis weet af te rekenen van Benfica.

Behaalde punten deze speelronde voor het land

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +0,333 PSG | Marseille +0,333 | Lille | Lyon | Rennes | Monaco Portugal +1,000 Benfica +0,167 | Sporting Portugal | FC Porto +0,333 | Sporting Braga +0,500 Nederland +0,800 Ajax +0,200 | PSV +0,200 | Vitesse +0,400 | AZ | Feyenoord Oostenrijk +0,000 Rapid Wien +0 | RB Salzburg | LASK | Sturm Graz Schotland +0,200 Rangers +0,2 | Celtic +0 Rusland +0,200 Zenit +0,2 | Lokomotiv Moskou | Spartak Moskou

Welke plek is goed voor welke tickets?