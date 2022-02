‘Wild zwijn’ Frenkie de Jong schittert: ‘Kraakhelder. Slim. Maradona-esque’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 00:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:19

Xavi is lyrisch over het optreden van Frenkie de Jong in de Europa League-wedstrijd tussen Napoli en Barcelona (2-4). De middenvelder maakte een prachtig doelpunt en droeg daarmee bij aan de cruciale overwinning in Napels. "Frenkie de Jong is een genie. Hij is ontzettend, ontzettend goed", zegt de trainer van Barcelona. Ook de media in Spanje zijn lovend over De Jong. Radiozender RAC1 benoemde hem tot man van de wedstrijd; Marca kopt dat hij zijn 'beste versie' liet zien in Stadio Diego Armando Maradona. "Puur talent", klinkt het in de Madrileense krant.

De Jong scoorde niet alleen, maar was ook van waarde bij de 1-4 van Barcelona. Adama Traoré verstuurde vanaf de rechterflank een pass langs de zestienmeterlijn; De Jong maakte een overstapje en uiteindelijk had Aubameyang de ruimte om zijn vierde officiële doelpunt te maken voor zijn nieuwe club, vier dagen na zijn hattrick tegen Valencia (1-4 zege). “Hij heeft een prachtig doelpunt gemaakt", oordeelt de krant Marca. "Hij heeft de stap voorwaarts gezet waar Xavi om vroeg. Over de as. Kraakhelder. Slim. Vol vertrouwen. Zijn betrokkenheid bij het doelpunt van Aubamayang is een voetballes: hij zag de Gabonees komen en laat Adama's voorzet passeren terwijl hij verschillende Italiaanse spelers meesleurt. Wat een heerlijke vertoning.”

Mundo Deportivo kent De Jong een goede beoordeling toe. "Met een heerlijke treffer van buiten de zestien tekende hij aan voor de 0-2. Een schot van grote afstand, terwijl daar hij normaal niet om bekend staat. Agressief bij het drukzetten en zo slim om een overstapje te doen voorafgaand aan de 1-4 van Aubameyang. Een van zijn beste wedstrijden bij Barça", concludeert de regionale sportkrant. Marca is het daarmee eens. "Het is de moeite waard om de prestatie van Frenkie de Jong, ook los van het doelpunt, te benadrukken. Hij toont veel vertrouwen in zijn spel laat en hij speelde vandaag zijn beste minuten van het seizoen." AS houdt het simpel: "Dit is wél de speler die Barcelona 86 miljoen euro kostte."

Sport kent De Jong een 9 toe voor zijn optreden. “Hij was de eerste die drukzette als een wild zwijn, en toverde een perfect schot uit de hoge hoed. Maradona-esque, maar met dan met het andere been. Een van zijn meest complete wedstrijden in het shirt van Barça: alles ging goed voor hem. Dit is de Frenkie die we willen." Ook in de studio van ESPN wordt stilgestaan bij het doelpunt van De Jong. "Dit hebben we hem het afgelopen anderhalf jaar bijna niet zien doen", zegt Marciano Vink over het rake afstandsschot. "Wat ik ook leuk vind: ik zie weer een smile op zijn gezicht. Hij heeft natuurlijk veel kritiek gehad, ook vanuit Nederland, dat het allemaal te plichtmatig was en hij vooral breedtepasses gaf."

"De ene week was hij hartstikke goed en de andere week weer niet. Daar moet je mee kunnen omgaan, maar ik vond het leuk om die smile op zijn gezicht te zien. Hij voetbalt ook gewoon heerlijk. We kunnen veel zeggen, maar Xavi heeft het behoorlijk op de rit. Hij heeft Atlético Madrid en Valencia ook ruim verslagen. Hij heeft natuurlijk goede spelers erbij gekregen, maar het vloeit weer", concludeert Vink. Barcelona leert vrijdag wie de tegenstander wordt in de achtste finale van de Europa League. West Ham United, Olympique Lyon, AS Monaco, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Spartak Moskou, Rode Ster Belgrado en Galatasaray zijn de mogelijke tegenstanders.

De Jong spreekt zelf van een 'goede wedstrijd' van Barcelona, dat in zijn ogen op de goede weg is. "Je merkt de laatste weken dat we beter worden. Als je wint, krijg je steeds meer vertrouwen. Er zijn jongens teruggekomen. Er zijn nu nog een paar afwezigen (Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Memphis Depay, Clément Lenglet en Álex Balde, red.). Straks is iedereen terug en dan word je ook steeds beter. Dan hebben we een heel goede selectie. We willen de Europa League natuurlijk winnen. We moeten elke wedstrijd goed zijn en dan gaan we ervoor", aldus De Jong, die bescheiden reageert op een compliment voor zijn doelpunt. "Ja, het was een goede goal", lacht hij.