De beste man bij PSV staat volgens trainer Roger Schmidt in de verdediging

Donderdag, 24 februari 2022 om 23:36 • Mart van Mourik

Trainer Roger Schmidt haalt opgelucht adem na het 1-1 gelijkspel tegen Maccabi Tel Aviv. In het Conference League-duel met de Israëliërs verdedigde PSV een 1-0 voorsprong, waardoor de puntendeling volstond om een plek in de volgende ronde veilig te stellen. De oefenmeester is na afloop op de persconferentie met name te spreken over het optreden van linksback Maúro Júnior.

“Ik vond Maúro vanavond de beste van het veld”, zo tekent het Brabants Dagblad op uit de mond van Schmidt. “Als ik kijk naar wat hij gebracht heeft op een plek waar hij normaal helemaal niet staat... Ik ben daar ontzettend blij mee. Doe het maar eens allemaal en hij is voor ons team heel belangrijk nu. Ook op mijn andere spelers ben ik trots. Nee, het was niet onze beste wedstrijd en wij kunnen een hoger niveau halen, maar uiteindelijk zijn wij door.”

De trainer van de Eindhovenaren vindt het onterecht dat zijn ploeg voorafgaand aan het tweeluik gebombardeerd werd tot grote favoriet. “Iedereen denkt van tevoren dat we wel even doorgaan, maar zo makkelijk is het allemaal niet in dit schema. Het gaat erom dat wij doorkomen en dat is gelukt. Maccabi speelde een heel gepassioneerde wedstrijd en wij konden daar tot op zekere hoogte in meegaan. Tot de slotfase bleef het spannend en na de 1-1 was ik nog niet zo zeker of wij door zouden gaan.”

Voor de camera van ESPN spreekt Schmidt vergelijkbare woorden, die overigens tot enige verbazing leiden bij de analisten van Studio Europa. Kenneth Perez vindt het niet terecht dat de coach PSV niet als duidelijke favoriet zag. “Hij moet zeggen: ‘Als je hier niet van wint, dan zijn we echt geen stuiver waard.’ Maar hij doet of het allemaal zó moeilijk en zó goed is. Ik vind dat PSV zich veel te vaak te klein maakt, terwijl het gewoon een grote club is. Ze spelen ook nog eens op een niveau waar ze eigenlijk niet willen zitten”, besluit de analyticus.