Barça speelt met Napoli en lijkt helemaal terug; Van Bronckhorst voltooit stunt

Donderdag, 24 februari 2022 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:13

Barcelona heeft zich ten koste van Napoli geplaatst voor de achtste finale van de Europa League. Na een 1-1 gelijkspel in het Camp Nou won de ploeg van Xavi donderdagavond met 2-4 in Napels. Frenkie de Jong maakte een prachtig doelpunt namens de bezoekers. Voor een andere grootmacht zit het toernooi erop: Borussia Dortmund remiseerde met 2-2 bij Rangers en dat was niet genoeg na de eerdere 2-4 nederlaag tegen de manschappen van Giovanni van Bronckhorst.

Napoli - Barcelona 2-4

Napoli is de minst gepasseerde ploeg van de Serie A, maar van die defensieve stabiliteit bleef weinig over wanneer Barcelona aanzette. Het slordige Napoli, dat in de eerste helft een passzuiverheid van slechts 77 procent had (tegenover 89 procent bij Barcelona), stond al snel op een 0-2 achterstand. In de achtste minuut braken de bezoekers snel uit na een corner van Napoli; sprints van Pierre-Emerick Aubameyang en Adama Traoré aan de bal resulteerden in een schietkans voor Jordi Alba, die de bal in de rechterhoek schoof. Vervolgens verdubbelde Frenkie de Jong de marge.

Na een hakbal van Ferran kreeg de middenvelder de ruimte om op te stomen. Met een geplaatst schot vanbuiten het strafschopgebied vond hij vervolgens op schitterende wijze de rechterbovenhoek. Een overtreding van Marc-André ter Stegen op Victor Osimhen resulteerde in een strafschop waaruit Lorenzo Insigne de 1-2 maakte, maar op slag van rust werkte Gerard Piqué de 1-3 binnen nadat Napoli de bal niet uit het eigen zestienmetergebied kreeg. Barcelona veegde de vloer aan met Napoli en kwam na de pauze op 1-4.

Traoré verstuurde vanaf de rechterflank een pass langs de zestienmeterlijn. Frenkie de Jong maakte een overstapje en uiteindelijk had Aubameyang de ruimte om zijn vierde officiële doelpunt te maken voor zijn nieuwe club, vier dagen na zijn hattrick tegen Valencia (1-4 zege). Napoli was lange tijd onmachtig, maar kwam nog wel terug tot 2-4. Matteo Politano bepaalde de eindstand enkele minuten voor tijd. Barcelona weet vrijdag wie de tegenstander wordt in de achtste finale.

Rangers - Borussia Dortmund 2-2

Giovanni van Bronckhorst stelde dezelfde elf namen op als een week geleden en leek opnieuw een mooie avond tegemoet te gaan. Rangers kwam halverwege de eerste helft immers op voorsprong. Na een overtreding van Julian Brandt op Ryan Kent mocht James Tavernier aanleggen voor een strafschop en hij schoot hoog door het midden raak. Dortmund kantelde de wedstrijd echter. Een van richting veranderd schot van Malen stelde Jude Bellingham in staat om de stand gelijk te trekken; enkele minuten voor de pauze zorgde Malen voor de 1-2 toen hij de bal vlak voor het doel voor de voet kreeg. Een comeback bleef echter uit. Tavernier zorgde na de pauze voor de 2-2 na een afgeslagen voorzet van Calvin Bassey. De 3-2 van Kent werd afgekeurd vanwege een overtreding van Alfredo Morelos op Emre Can die eraan voorafging, maar daar zal uiteindelijk niemand echt om hebben gemaald.