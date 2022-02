Vitesse plaatst zich dankzij Grbic en Bero voor achtste finale Conference League

Donderdag, 24 februari 2022 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:12

Vitesse heeft zich donderdagavond ten koste van Rapid Wien geplaatst voor de achtste finale van de Conference League. In GelreDome volstond een 2-0 overwinning voor de ploeg van trainer Thomas Letsch om de 2-1 nederlaag uit het heenduel goed te maken. De volledige doelpuntenproductie werd in het eerste kwart van de wedstrijd al verzorgd door Adrian Grbic en Matus Bero. Vrijdag gaat Vitesse in de koker voor de loting van de volgende ronde.

Ten opzichte van het heenduel ontbrak aan Arnhemse zijde de geschorste Loïs Openda, terwijl Bero juist terugkeerde van een schorsing en Yann Gboho uit de basis hield. Riechedly Bazoer trainde afgelopen dagen weer mee met zijn ploeg, maar hij was nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Thomas Buitink werd enkele uren voor de wedstrijd vader en ontbrak bij de wedstrijdselectie. Aan de overzijde kreeg Ferdy Druijf, afgelopen week nog goed voor de openingstreffer, een plek in de basiself van trainer Ferdinand Feldhofer.

Vitesse schoot werkelijk uit de startblokken, want na drie speelminuten gaf het scorebord al een 1-0 stand aan. Eli Dasa had een uitstekende dieptepass in huis waarmee hij Grbic het zestienmetergebied in stuurde. De spits wierp een vluchtige blik omhoog, waarna hij vol overtuiging raak schoot in de rechterbovenhoek. In de achttiende minuut zorgde Rapid voor een moment van opwinding. Dejan Ljubicic had fraai schot in huis, maar doelman Jeroen Houwen liet zich niet verrassen en bracht redding. Een minuut later viel aan de overzijde de 2-0.

Wederom was er een cruciale rol weggelegd voor Dasa, die ditmaal Bero in het strafschopgebied bediende. De middenvelder had een uitstekende aanname in petto en zorgde met een snoeihard schot voor de verdubbeling van de voorsprong. Nadien bleef Vitesse nadrukkelijk op zoek gaan naar een nieuwe treffer. Voor rust was het tot driemaal toe Nikolai Baden Frederiksen die dicht bij de 3-0 kwam. In twee gevallen ontbrak het de aanvaller aan scherpte en nauwkeurigheid in de afronding, terwijl hij in de 36ste speelminuut een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel.

In het tweede bedrijf zorgde Maximilian Wittek voor het eerste gevaar. Hij beproefde zijn geluk met een gevaarlijk schot, maar doelman Niklas Hedl reageerde alert en voorkwam een derde tegentreffer. Halverwege de tweede helft kwam Rapid goed weg. Na een uithaal van Grbic op Hedl kon Dasa uit de rebound van dichtbij afdrukken; de inzet werd echter net voor op de lijn gekeerd door aanvoerder Srdjan Grahovac. De verdediger leek de bal met de arm te raken, al kon de situatie door afwezigheid van een VAR niet opnieuw beoordeeld worden. In de 77ste speelminuut dacht Jacob Rasmussen de bevrijdende 3-0 aan te tekenen, maar ook hij scoorde vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. Hoewel het nog spannend werd in de slotfase, slaagde Vitesse erin de voorsprong over de streep te trekken.