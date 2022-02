Lacazette bevrijdt Arsenal in minuut 96 en opent weg naar Champions League

Donderdag, 24 februari 2022 om 22:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:51

Arsenal is donderdagavond door het oog van de naald gekropen tegen Wolverhampton Wanderers. The Gunners zichzelf onnodig in de problemen door snel een doelpunt cadeau te doen aan the Wolves en liep vervolgens tegen een muur van verdedigers op. Late doelpunten van Nicolas Pépé (82ste minuut) en Alexandre Lacazette (90+6de minuut) brachten de uiterst belangrijke en ook verdiende zege alsnog binnen: 2-1. Arsenal stijgt naar de vijfde plek op slechts één punt achterstand van nummer vier Manchester United, dat twee duels meer gespeeld heeft. Daarmee ligt de weg naar een Champions League-ticket, dat Arsenal al zes jaar niet meer greep, open.

The Wolves werden op bezoek in het Emirates Stadium vroeg in het zadel geholpen door Gabriel, die te zacht terugspeelde naar zijn doelman Aaron Ramsdale. Hee-Chan Hwang zat er alert tussen en kon het simpel afmaken: 0-1. Arsenal opende meteen de jacht om dat te herstellen, maar had grote moeite om het sterk gegroepeerde Wolverhampton te verrassen.

In het drukke strafschopgebied van de tegenstander baande Arsenal zich een weg naar mogelijkheden. Alexandre Lacazette wist doelman José Sa te omspelen, maar de spits kwam vervolgens uit in een te lastige hoek. Bukayo Saka nam daarna te veel tijd na een uitstekende lanceerpass van achteruit en werd ingehaald. De beste kans was voor Gabriel Martinelli, die zijn intikker op aangeven van Lacazette net over mikte.

Arsenal mocht van geluk spreken met slechts één tegendoelpunt de rust te halen, want Raúl Jiménez verprutste met een mispeer en een kopbal twee uitstekende mogelijkheden voor the Wolves. Het duurde tot de 71ste minuut voordat Arsenal weer gevaarlijk werd. Lacazette kon controleren in de zestien en zag zijn schot uit de hoek getikt worden.

Een heerlijke aanval, beginnend bij een sublieme steekbal van Martin Ödegaard, leverde tien minuten later alsnog de gelijkmaker op. Eddie Nketiah gaf voor op Nicolas Pépé, die handig aannam en uit de draai scoorde: 1-1. The Wolves kwamen direct bijna op 1-2 via Pedro Neto, die zijn schot zag afketsen op het blok van Gabriel. Aan de overzijde kuste een geplaatst balletje van Ödegaard de lat. In de allerlaatste minuut haalde Arsenal de zege binnen via Lacazette, die na een één-twee met Pépé doorbrak in de zestien en Sa half zag mistasten op zijn schot annex voorzet: 2-1.