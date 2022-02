Mogelijke tegenstanders AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse bekend

Donderdag, 24 februari 2022 om 22:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:41

Balletjes met de namen van AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse gaan vrijdag de koker in voor de loting van de achtste finales van de Conference League. PSV en Vitesse schakelden donderdagavond respectievelijk Maccabi Tel Aviv en Rapid Wien uit, terwijl AZ en Feyenoord zich als groepswinnaars automatisch hadden geplaatst voor de achtste finale. De loting begint om 13.00 uur en is live te volgen op Voetbalzone.

AZ en Feyenoord hebben een geplaatste status, omdat ze bovenaan eindigden in hun groep. PSV en Vitesse hebben een ongeplaatste status. Een koppeling tussen twee Nederlandse clubs is desondanks onmogelijk, want clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen. Pas vanaf de kwartfinale is de loting zonder restricties. De eerste wedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op donderdag 10 maart; een week later staan de returns op het programma.

AZ en Feyenoord kunnen stuiten op Leicester City, Olympique Marseille, Bodö/Glimt, Partizan Belgrado, Slavia Praag en PAOK Saloniki. Voor PSV en Vitesse zijn LASK, AA Gent, FC Kopenhagen, Stade Rennes, AS Roma en FC Basel de mogelijke tegenstanders.



Loting achtste finale Conference League