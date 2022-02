Michael Owen reageert lyrisch op tweet met verzoek: ‘Appoint Erik ten Hag’

Donderdag, 24 februari 2022 om 21:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:01

Michael Owen ziet in Erik ten Hag een geschikte opvolger van interim-trainer Ralf Rangnick bij Manchester United. Als analyticus te gast bij BT Sport reageerde de oud-aanvaller op het verzoek van een Twitter-gebruiker om de huidige coach van Ajax vanaf komend seizoen aan te stellen bij the Red Devils. De opvolging van Ragnick kwam woensdagavond opnieuw ter sprake na afloop van het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en United (1-1).

“Hoe vaak hebben we dit wel niet besproken?”, reageert Owen desgevraagd op een tweet, waarin staat ‘Please @Manutd, appoint Erik ten Hag’. “Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson hebben ze steeds de beste man aangesteld: Moyes, Van Gaal, Mourinho… Ze hebben zoveel toptrainers gehad. Natuurlijk kun je stellen dat ze een League Cup en een Europa League hebben gewonnen. Maar laten we eerlijk zijn: geen van allemaal heeft het echt goed gedaan, gezien de middelen die ze tot hun beschikking hadden.”

“Ik denk dat hij fantastisch zou zijn”, vervolgt Owen. “Manchester United heeft iemand nodig die structuur kan aanbrengen in de speelwijze. Iemand die zegt: ‘Dit is hoe we gaan spelen.’ Ik kijk nu nog steeds vaak naar Manchester United en dan heb ik geen idee wat ze willen bereiken. Ik kijk ernaar en krab mij achter de oren na elke wedstrijd. Er mist gewoon iets bij Manchester United”, besluit de analyticus, die aangevuld wordt door de eveneens aanwezige Rio Ferdinand.

“Managers zijn extreem belangrijk. Eerst vond ik dat helemaal niet, maar ik besefte het pas toen ik stopte met voetballen. Zij zijn verantwoordelijk voor alles. Ze zetten de toon, bepalen de cultuur én de filosofie. Alles. En daar ontbreekt het op dit moment bij Manchester United aan. Je moet ook heel sterk zijn als manager. Iemand die tegen zijn spelers zegt: ‘Kun jij doen wat ik wil dat je doet? Zo niet, dan vind ik wel iemand anders. Hij moet moeilijke gesprekken kunnen voeren”, besluit Ferdinand.