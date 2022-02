Perez tornt aan sterreputatie: ‘Dat gevoel heb ik bij hem al lang niet meer’

Donderdag, 24 februari 2022 om 21:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:48

PSV heeft donderdagavond absoluut geen overtuigende indruk achtergelaten. De ploeg van Roger Schmidt worstelde zich op bezoek bij Maccabi Tel Aviv (1-1) naar de laatste zestien in de Conference League, maar kan op weinig complimenten rekenen in de studio van ESPN. Mario Götze, die volgens Kenneth Perez en Pierre van Hooijdonk weinig meer toevoegt, wordt daarbij uitgelicht.

Als nummer tien zou Götze zijn ploeg van creatieve impulsen moeten voorzien, maar de Duitser slaagde daar volgens de analisten niet in. "Götze is leuk aan de bal, maar een tegenstander echt pijn doen, gebeurt niet vaak", signaleert Pierre van Hooijdonk, die bijval krijgt van Perez: "Heb jij het gevoel dat er iets van een goede steekpass komt als Götze aan de bal komt? Dat heb ik al lang niet meer." Van Hooijdonk reageert instemmend: "Hij schiet niet vaak naar de verkeerde kleur, maar doet zijn tegenstander ook niet vaak pijn." Bij de collega's van Veronica is ook Aad de Mos hard voor Götze, die hij 'vakantieman' noemt. "Waardeloos is hij niet, maar hij heeft zijn reputatie niet waargemaakt. Hij heeft het niet gebracht."

Schmidt zette Joey Veerman in Israël op de bank en koos voor een blok op het middenveld bestaande uit Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez. Dat liep volgens Marciano Vink niet lekker. "PSV heeft in zijn wedstrijden niet vaak de controle en dat breekt ze op", aldus de oud-middenvelder. "Sangaré staat volgens mij met Guti in het blok op het middenveld, maar ik heb hem de hele wedstrijd vooruit zien spelen, als een veredelde nummer 10. Guti moest achterin verdedigen en zich vervolgens ook nog eens aanbieden op het middenveld."

"Wat Sangaré deze wedstrijd gedaan heeft, vraag ik me echt af", zegt Vink, die zoekt naar een verklaring. "Misschien is dit het podium waarop hij wil laten zien hoe goed hij is en hoeveel hij geleerd heeft bij PSV, maar je team heeft je nodig op het middenveld, als aanspeelpunt en als breker." Ook als gehele ploeg kwam PSV in Israël uiterst zwak voor de dag, oordeelt Van Hooijdonk. "Hoe ze vandaag speelden, dat was eigenlijk... helemaal niks. Er was weer geen lijn in te ontdekken." Perez vult daarop aan: "Misschien is het wel goed dat ze Conference League spelen, want wij keken tegelijk ook naar de Europa League-wedstrijden, en dat is toch wel iets andere kwaliteit. Dan heb ik het over clubs Lazio, Porto, Real Sociedad en RB Leipzig."