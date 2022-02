Frenkie de Jong maakt grote indruk met schitterende goal tegen Napoli

Donderdag, 24 februari 2022 om 21:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:37

Frenkie de Jong heeft donderdagavond een prachtig doelpunt gemaakt voor Barcelona. In de Europa League-wedstrijd tegen Napoli kreeg de middenvelder de ruimte om op te stomen, nadat hij werd bereikt door een hakbal van Ferran Torres. Met een geplaatst schot vanbuiten het strafschopgebied vond hij op fraaie wijze de rechterbovenhoek.

De Jong zorgde met zijn doelpunt in de dertiende minuut voor de 0-2; kort daarvoor had Jordi Alba de score geopend. Uit een strafschop maakte Lorenzo Insigne vervolgens de 1-2. Die penalty werd toegekend na een overtreding van Marc-André ter Stegen op Victor Osimhen. Vorige week werd het 1-1, dus Barcelona is nog wel goed op weg om de achtste finale te bereiken.