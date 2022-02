Emotionele Malinovskyi maakt statement met shirt na tweede treffer

Donderdag, 24 februari 2022 om 20:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:02

Atalanta heeft zich donderdagavond op eenvoudige wijze geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. In het play-offduel met Olympiacos was de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini met 0-3 te sterk. Ruslan Malinovskyi was met twee doelpunten de gevierde man namens la Dea. De Oekraïner vierde zijn eerste treffer door een statement te maken naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Tegelijkertijd verzekerden ook RB Leipzig, FC Porto en Sevilla van een plek in de knock-outfase van de Europa League.

Olympiacos - Atalanta 0-3

Bij Atalanta kregen Marten de Roon en Hans Hateboer een basisplek, terwijl Teun Koopmeiners, net als in het heenduel (2-1), genoegen moest nemen met een plek op de bank. Met name voor het thuispubliek was de wedstrijd geen lust voor het oog, daar Olympiacos in de eerste helft geen enkel schot op doel produceerde. Geschoten werd er wel door Atalanta, dat op slag van rust op 0-1 kwam. De Roon had een splijtende steekpass in huis op Joakim Maehle, die op koelbloedige wijze afrondde. De voorsprong werd halverwege het tweede bedrijf verdubbeld.

Ruslan Malinovskyi scoort fraai op aangeven van Teun Koopmeiners, toont 'No War in Ukraine' en scoort wederom schitterend ??#uel pic.twitter.com/UpOakyWRnI — ESPN NL (@ESPNnl) February 24, 2022

Invaller Koopmeiners legde de bal op de rand van de zestien klaar voor Malinovskyi, die het leer met veel gevoel in de linkerkruising krulde: 0-2. De Oekraïener was zichtbaar geëmotioneerd na zijn treffer en toonde een shirt met de tekst ‘No war in Ukraine’. Twee minuten later was Malinovskyi wederom trefzeker, ditmaal met een schot van nog grotere afstand. Na een breedtepass plaatste de middenvelder de bal op fraaie wijze in de rechterbovenhoek.

Real Sociedad - RB Leipzig 1-3

Na het 2-2 gelijkspel vorige week in Duitsland lagen er nog voldoende kansen voor beide ploegen. Leipzig was veel sterker en drukte dat vlak voor rust uit in een doelpunt. André Silva zag zijn strafschop gekeerd worden door Mathew Ryan en had geluk dat Willi Orban in de rebound profiteerde: 0-1. André Silva bleek na een uur wel degelijk over een geweldig schot te beschikken, toen de Portugees de bal van zeventien meter vol in de kruising joeg: 0-2. Sociedad bracht de spanning terug via een frommeldoelpunt van Martin Zubimendi, die de bal in de drukte vond na een half afgeslagen hoge voorzet: 1-2. De Basken zetten aan in de jacht op de gelijkmaker, maar gaven twee minuten voor tijd een nieuwe penalty weg door een handsbal van Aritz Elustondo. Emil Forsberg maakte het karwei voor Leipzig af: 1-3.

Lazio - FC Porto 2-2

De Romeinen, die de 2-1 nederlaag van afgelopen week moesten wegpoetsen, begonnen ijzersterk aan de wedstrijd. Ciro Immobile had nog voor het verstrijken van de 22ste speelminuut driemaal gescoord, maar slechts één van zijn treffers bleef staan. Na een dieptepass van Sergej Milinkovic-Savic rondde Immobile op overtuigende wijze af: 0-1. Zowel het eerste als het derde doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een half uur spelen kwam Porto op gelijke hoogte. Arbiter Deniz Aytekin nam de controversiële beslissing om de Portugezen een strafschop toe te kennen na een lichte overtreding op Mehdi Taremi. Laatstgenoemde ging zelf achter de bal staan en schoot raak: 1-1. In de tweede helft viel het doek voor Lazio definitief, daar Mateus Uribe op aangeven van Taremi voor de 1-2 zorgde. Lazio kwam diep in blessuretijd nog wel op 2-2 via Danilo Cataldi.

Dinamo Zagreb - Sevilla 1-0

De avond in Kroatië verliep voor Sevilla allerminst bevredigend. De ploeg van trainer Julen Lopetegui mocht weliswaar een 1-3 voorsprong verdedigen en zorgde voor rust voor het meeste gevaar, maar Dinamo Zagreb vond in de 65ste minuut de openingstreffer. Een handsbal van Marcos Acuña in de eigen zestien werd door arbiter François Letexier bestraft met een gele kaart en een strafschop. Vanaf elf meter schoot Mislav Orsic op koelbloedige wijze raak. Hoewel er aan weerszijden nog enkele kansen gecreëerd werden, kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer. Sevilla, dat zonder de geblesseerde Karim Rekik aantrad, eindigde de wedstrijd nog wel met tien man, daar Thomas Delaney met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.