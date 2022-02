PSV overleeft heksenketel van Tel Aviv met grootst mogelijke moeite

Donderdag, 24 februari 2022 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

PSV heeft zich donderdag met hangen en wurgen bij de laatste zestien van de Conference League gevoegd. De ploeg van Roger Schmidt had op bezoek in de heksenketel van Maccabi Tel Aviv net voldoende aan een moeizaam behaalde 1-1 (nadat thuis met 1-0 was gewonnen). Yorbe Vertessen maakte in Israël in de 85ste minuut de ogenschijnlijk bevrijdende 0-1, maar na de snelle gelijkmaker van Maccabi werd het toch nog acht minuten billenknijpen voor de Eindhovenaren.

Schmidt moest aanvoerder Cody Gakpo missen en koos daarom voor Ritsu Doan als vervanger op de linkerflank, terwijl Noni Madueke voornamelijk van rechts speelde. Verder kon PSV in de spits beschikken over Eran Zahvavi, die jarenlang voor Maccabi speelde en enthousiast begroet werd door het thuispubliek. Joey Veerman moest het doen met een reserveplek, omdat Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez de voorkeur kregen. Bij Maccabi begon Brandley Kuwas als nummer tien, waar de ex-aanvaller van Heracles Almelo vorige week in Eindhoven nog van de bank kwam.

PSV begon weifelend aan de wedstrijd en kwam onder druk te staan in de openingsfase. Na twaalf minuten volgde een grote kans voor Maccabi, waarbij Dan Biton in vrije positie rakelings naast kopte. PSV nam het initiatief daarna wel stevig in handen en bestookte het strafschopgebied van de Israëliërs, maar kwam steeds net niet tot een echte kans. Het gevaar moest vooral komen van Madueke, die na ruim een half uur volledig op eigen kracht doorbrak.

Madueke toonde zijn dribbelkwaliteiten en zette in de zestien achtereenvolgens drie tegenstanders te kijk, maar kreeg de bal daarna net niet langs doelman Daniel Peretz, die enigszins fortuinlijk met de hak redde. PSV werd vervolgens opnieuw dreigend na een combinatie in de as tussen Zahavi en Doan, waarna de Japanner zijn doelpoging op een Israëlisch blok zag stranden.

Een verraderlijke 0-0 ruststand bleef daardoor over voor PSV, dat in de tweede helft meteen een fikse waarschuwing kreeg. Maccabi-back Sheran Yeini vuurde een laag afstandsschot af, dat in de drukte via de hak van Stipe Perica op de paal kwam. De wedstrijd werd na een uur korte tijd gestaakt, toen Madueke bij het nemen van een hoekschop bekogeld werd vanaf de tribunes. Na een mini-onderbreking bleef PSV de betere partij, al sprankelde de ploeg van Schmidt geen moment.

Toch forceerden de Eindhovenaren in de 85ste minuut de openingstreffer. Yorbe Vertessen, die ingevallen was voor Madueke, dribbelde van rechts naar binnen en had geluk dat zijn harde schot via de schouder Enric Saborit binnen vloog: 0-1. PSV leek in veilige haven, maar zag Maccabi snel op gelijke hoogte komen, toen Saborit een vrije trap inkopte: 1-1. Er volgden daardoor nog acht minuten onder hoogspanning voor PSV, waarin Joël Drommel goed redde op een afstandsschot van Tal Ben Haim II.