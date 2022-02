Qarabag maakt indruk met Fair Play; James Maddison schiet met scherp

Donderdag, 24 februari 2022 om 20:39 • Dominic Mostert

Olympique Marseille, Leicester City, Bodö/Glimt en Partizan Belgrado hebben zich geplaatst voor de achtste finales van de Conference League. Donderdagavond won Marseille met 0-3 van Qarabag, dat een zelfgemaakt doelpunt liet afkeuren vanwege een handsbal. Leicester was voor de tweede keer te sterk voor Randers, terwijl Bodö/Glimt en Partizan Belgrado opnieuw wonnen van respectievelijk Celtic en Sparta Praag.

Randers - Leicester City 1-3

Leicester City was voor eigen publiek veel te sterk voor Randers (4-1) en liet in Denemarken al gauw blijken dat een comeback er niet in zat. In de tweede minuut kwamen the Foxes op voorsprong. Na balverlies op het middenveld stonden de spelers van Randers uit positie en kon Harvey Barnes ongestoord opkomen aan de linkerflank, om vervolgens de rechterhoek uit te zoeken met een gecontroleerd schot: 0-1. In de slotfase tilde James Maddison de marge naar drie, door beide bovenhoeken uit te zoeken. Uit een prachtige vrije trap in de linkerhoek zorgde hij voor de 0-2, waarna een afstandsschot in de rechterhoek de 0-3 betekende. Het laatste woord was wel aan Randers, want Stephen Odey maakte er 1-3 van.

Bodö/Glimt - Celtic 2-0

Bodö/Glimt was een van de verrassingen in de Conference League-groepsfase, door ongeslagen te blijven en twaalf punten te pakken in een poule met AS Roma. Thuis wonnen de Noren zelfs met 6-1 van Roma, maar toch bleek de tweede plek het hoogst haalbare. In Schotland kwam Bodö/Glimt na zes minuten op voorsprong en ditmaal duurde het acht minuten. De bezoekers stonden plots met vijf man in het strafschopgebied en Ola Solbakken schoof de bal in de linkerhoek. Hugo Vetlesen bepaalde de eindstand in de tweede helft met een gecontroleerd schot uit een goed uitgespeelde aanval.

Qarabag - Olympique Marseille 0-3

Arek Milik kwam vorige week tweemaal tot scoren tijdens de 3-1 zege, maar begon ditmaal op de bank. Hij zag Pape Gueye de score openen in de twaalfde minuut: de middenvelder ontving in het strafschopgebied een steekpass van Dimitri Payet en vond vanuit een lastige positie de verre rechterhoek met een laag schot: 0-1. Qarabag leek langszij te komen via Ibrahima Wadji, maar hij werkte de bal met de hand binnen. Spelers protesteerden hevig; uiteindelijk gaven zelfs de trainer en aanvoerder van Qarabag toe dat er sprake was van een handsbal. Zodoende verklaarde de scheidsrechter, die niet kon terugvallen op een videoscheidsrechter, het doelpunt ongeldig. Dertien minuten voor tijd sloeg Mattéo Guendouzi toe met een inzet vanbuiten het zestienmetergebied: 0-2; in de blessuretijd werd het 0-3 via invaller Konrad de La Fuente.

Het lijkt erop dat captain Maksim Medvedev zelf heeft aangegeven dat het hands was... ??#qfkom #uecl pic.twitter.com/vU9JOsuxEI — ESPN NL (@ESPNnl) February 24, 2022

Partizan Belgrado - Sparta Praag 2-1

Vorige week maakte Queensy Menig het enige doelpunt van de wedstrijd, maar ditmaal was Ricardo Gomes de grote hoofdrolspeler. Met twee doelpunten in de eerste 25 minuten bezorgde hij Partizan een comfortabele voorsprong. In de zevende minuut werd Gomes bereikt door Sasa Zdjelar, zette hij zijn bewaker op het verkeerde been en schoof hij de bal onder de doelman door. Vervolgens kopte Gomes via de grond raak uit een hoekschop van Milos Jojic. Halverwege de tweede helft incasseerde de spits echter zijn tweede gele kaart na een vermeende schwalbe in het strafschopgebied, waardoor Partizan met tien man verder moest. Sparta kwam terug tot 2-1 via Adam Hlozek, maar daar bleef het bij.